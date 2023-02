Goran Ivanišević je igrao da sestri sačuva život: Sa grend slema donio novac za liječenje - "Oka nisam sklopio..."

Nekadašnji hrvatski teniser imao je veoma težak zadatak na početku karijere, ali mu je to kasnije pomoglo.

Prethodnih nedjelja Goran Ivanišević bio je u centru pažnje kao trener Novaka Đokovića, čovjeka sa 22 grend slem titule u karijeri. Novak je nakon deportovanja iz Australije prošle godine početkom 2023. godine stigao u tu zemlju, pa osvojio Adelejd i Melburn i tako potvrdio status najtrofejnijeg tenisera svih vremena. Kao što je Australija promijenila život Novaka Đokovića, svojevremeno je to uradila i Goranu Ivaniševiću.

Učešće hrvatskog, odnosno tada još jugoslovenskog tenisera na prvom grend slemu sezone kada je imao samo 17 godina bilo je prelomna tačka u njegovom životu. Prije nego što što je krenuo na turnir u Melburn, otac mu je saopštio šokantne vijesti - sestra mu je imala rak limfnih žlijezda i on je morao da igra kako bi zaradio novac za njeno liječenje!

Situacija bila nimalo dobra u porodici, a tinejdžer poslat na drugi kraj svijeta imao je dodatni pritisak. On je davne 1989. godine kao kvalifikant stigao do četvrtfinala turnira, tek drugog grend slema koji je igrao u konkurenciji seniora. Prošao je kroz kvalifikacije, zatim u drugom kolu savladao 15. nosioca Džona Ficdžeralda, a u nastavku turnira je na najbolji način iskoristio šokantnu eliminaciju prvog nosioca Matsa Vilandera i stigao sve do okršaja protiv Miloslava Mečira koji je na kraju bio i finalista. Sve je krenulo od saznanja koje mu je prenio otac...

"Pokojna sestra se razboljela, imala je rak i to je bio jedan od motiva da uspijem. Taj splet ludila i lošeg pretvorio se u nešto dobro", počeo je Goran priču za "Glas Istre" i dodao: "Uzeo sam gotovinu i nosio sam je kući u jakni, znao sam da je tokom cijelog putovanja avionom novac bio u njoj, oka nisam sklopio, zagrlio sam jaknu. Sjećam se da smo odmah po mom povratku igrali Dejvis kup u Beogradu, novac sam odmah predao ocu. U Australiji sam imao 100 dolara uz sebe, odjednom sam imao nekoliko desetina hiljada."

Povratak iz Australije nakon osvojenog novca nije bio ništa lakši za mladog tenisera. On je neprestano mislio o bolesti koju njegova sestra ima. "Stjuardesa me je 16 puta pitala hoću li skinuti jaknu, a ja sam je svaki put odbio. 'Ne, dobro mi je ovako', govorio sam joj. Do tada sam taj iznos vidio samo na televiziji. Tretmani za tu vrstu bolesti, od koje je umiralo mnogo ljudi, bili su vrlo skupi i kada mi je otac ispričao za bolest te noći nisam spavao", ispričao je Ivanišević, nekada teniser veoma burnog temperamenta.

Srđana je uspjela da pobijedi tešku bolest, ali je 2019. godine preminula od posljedica. O tome je svojevremeno za hrvatske medije pričao i njihov otac Srđan. Stariji Ivanišević, koji je Goranu i otkrio da mu je sestra teško bolesna, ispričao je šta se sve iskomplikovalo nakon što je njegova ćerka uspjela da se oporavi uz Goranovu finansijsku podršku.

"Imala je rak limfnih čvorova kad je bila mlađa, prošla je silna zračenja i sve je ostavilo traga. Bolest se nije vratila, ali su oštećenja bila u svim mekim tkivima. Posebno su stradala pluća i srce. Godinu dana prije smrti imala je tešku upalu pluća. Virus je napao tri zaliska i bila je potrebna promjena. Operacija je trajala 11 sati. Sve je prošlo u najboljem redu, planirali su kako da je probude. Međutim, javila se hipertenzije i nisu mogli da joj pomognu" objasnio je u intervjuu za portal 24. sata.hr Srđan Ivanišević, otac nekadašnjeg hrvatskog tenisera.

Sestra Gorana Ivaniševića sahranjena je u Splitu, uz pjesmu "Moj lipi anđele" Olivera Dragojevića. Iza nje je ostalo troje djece, a sin nosi ime Goran po ujaku koji je svjetsku slavu stekao sa reketom u rukama, nakon što mu je sestrina bolest potpuno promenila pogled na svijet i usmjerila ga ka velikoj karijeri.