Ne mogu da vjerujem da su Rodžeru to uradili! Oglasio se bivši direktor: Federer je kao Džordan, nije smjelo da se desi!

Bivši direktor kompanije "Najk" Majk Nakađima je pričao o Rodžeru Federeru i svemu što se dogodilo 2018. godine.

Rodžer Federer uživa u penziji. Ostavio je reket i bavi se nekim drugim stvarima, poput praćenja mode zbog čega ga je i Novak Đoković spominjao. Zvanično je završio sa tenisom na Lejver kupu, ali je 2018. godine donio odluku koja je mnoge iznenadila, tada je otišao iz 'Najka' i potpisao je ugovor sa kompanijom 'Uniklo' od 30 miliona dolara godišnje.

Tako je japanska kompanija angažovala Švajcarca, pošto je Novak odlučio da pređe u 'Lakost'. O njegovom odlasku i svemu što se dogodilo prije pet godina pričao je Majk Nakađima, jedan od bivših direktora kompanije 'Najk' koji je otišao godidnu dana prije Rodžera.

"Tako nešto nikada nije smjelo da se dogodi, to je užasno. Rodžer je trebalo da ostane sa 'Najkom' do kraja. Baš kao Majkl Džordan, Lebron Džejms ili Tajger Vuds, on je tu, rame uz rame sa njima", rekao je Nakađima.

Priznaje da ne krivi švajcarskog igrača, već svoju bivšu kompaniju. "I dalje sam razočaran, ali se dogodilo. Moramo da pređemo preko toga, to nije bila moja, već njihova odluka. Nemam šta da zamjerim Rodžeru, vjerovatno bih postupio baš kao on. Ko bi odbio 30 miliona dolara godišnje? Ono što je moja poenta jeste da do toga nije smjelo da dođe."

Na kraju je ponovo spomenuo jednog od najboljih košarkaša svih vremena. "Kad je Džordan posljednji put odigrao meč? Prošlo je baš mnogo godian od tada, a 'Najk' i dalje prodaje milione i milione njegovih patika. Trebalo je isto da urade sa Federerom, da naprave patike sa njegovim logom", zaključio je Nakađima.