Zabrana za Đokovića i gubitak od 80 milijardi dolara za Amerikance!

Amerikanci gube velike svote novca zbog pravila o obaveznoj vakcinaciji, stiglo je i novo saopštenje.

Novak Đokoković nije dobio dozvolu da uđe u Ameriku. Ujedno to znači da ne može da učestvuje na turnirima u Indijan Velsu i Majamiju zbog toga što se nije vakcinisao. Za ulazak u Sjedinjene države neophodna je potvrda o vakcinaciji za sve strane državljane.

Nije pomoglo ni to što su organizatori ta dva Mastersa, kao i US open pisali tamošnjim vlastima. Tražili su izuzeće i molili da puste prvog igrača svijeta, ali do toga nije došlo. Poslije svega toga stiglo je novo saopštenje i žestok napad na predsjednika Džozefa Bajdena i njegovu administraciju. Mnogi su bijesni na njihove odluke.

"Davno je prošlo vrijeme kada je Amerika trebalo da uradi isto što i Evropa i Australija, a to je da ukine pravila o obaveznoj vakcinaciji za goste iz inostranstva. Zabrana ulaska Đokoviću, najboljem teniseru svijeta, je velika greška. Pokazuje da su ova pravila ogromna greška koja je koštala državu preko 80 milijardi dolara. Toliko bi zaradila od novca koji donose stranci. Zaista je vrijeme za predsjednika Bajdena da stavi tačku na ovo", rekao je Džof Frimen, predsjednik udruženja putnika u Americi. Što se Novaka tiče, on će sada imati dovoljno vremena za odmor i treninge i pripremu za sezonu turnira na šljaci.