ZVANIČNO: Potvrđena velika imena koja dolaze na ATP turnir Srpska open u Banjaluci!

Saznali smo još dva imena koja će nastupiti na banjalučkom turniru.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Đorđe Đoković održao je konferenciju za medije u Banjaluci povodom predstojećeg ATP turnira "Srpska open", na kojoj smo saznali neka od imena tenisera koji će nastupiti u Republici Srpskoj.

"Bilo je jako komplilovano dovesti turnir, organizovati sve infrastrukturne radove, koji su još u toku. Trudimo se ispoštovati sve standarde i predstavljati Banjaluku i Republiku Srpsku u najboljem svjetlu i da pokažemo igračima da Banjaluka zaslužuje ovakav turnir sa najboljim teniserima na svijetu, na čelu sa Novakom, kao i publika u Banjaluci", rekao je brat Novaka Đokovića, koji je direktor turnira "Srpska open".

Predsjednik Teniskog saveza Republike Srpske Draško MIlinović istakao je zadovoljstvo do sada urađenim, naglasivši da je "Srpska open" definitivno najveći događaj u istoriji Republike Srpske.

"Ovo je kruna saradnje sa porodicom Đoković, jer su uspjeli da nam dovedu ono što nismo mogli ni da sanjamo - turnir ranga 250. Bio je to veliki izazov, nismo mogli da odbijemo i krenuli smo u organizaciju. Ovo je vjerovatno najveći događaj u istoriji Republike Srpske, na šta smo ponosni. Radi se svaki dan, blizu smo kraja i nadam se da ćemo uspjeti da na najbolji mogući način predstavimo Banjaluku i Republiku Srpsku", rekao je Milinović.

"Dosta ljudi se javilo da volontiraju i da učestvuju sa svim tim stvarima. Zamolio bih da to urade preko zvaničnog sajta i da se tamo prijave, jer kroz taj sajt ide selekcija za volontere. Takođe za skupljače loptica ista molba, da ih na vrijeme selektujemo", dodao je prvi čovjek tenisa Republike Srpske.

Ipak, ono što najviše zanima ljubitelje tenisa su imena igrača koji će nastupiti u Banjaluci. Za sada su potvrđeni neki, sa drugim su još u toku pregovori.

"Zvaničan spisak izlazi sljedeće nedjelje. Nekolicina igrača još nije dala odgovor. U ovom trenutku mogu da potvrdim da će doći Vavrinka, Monfis, sa Rubljevom smo u završnim pregovorima, Karen Hačanov takođe. Na spisku je i Tijafo, imaćemo desetak igrača iz top 20. Tu su naravno Đoković, Lajović, Krajinović, Đere. Očekujemo sjajnu borbu i očekujemo da će srpski teniseri dogurati daleko i nadam se da neće kao prethodne godone žrijeb da bude takav da idu na Novaka", rekao je Đoković.

Poznati su i kapaciteti, odnosno koliko gledalaca će moći da prisustvuje teniskim mečevima.

"Oko 10.000 sjedećih mjesta na tri terena. Imaćemo fan sela, sa mnogo aktivnosti, nagradne igre. Želim da napomenem - karte će izaći u prodaju početkom aprila, kada će biti saopštene i cijene za centralni teren, ali jasno je da će biti veoma povoljne. Za djecu do 10 godina biće besplatan ulaz u navijačko selo. Za centralni teren djeca do 10 godina imaće 30 odsto popusta", naglasio je Đoković.

5 KM ULAZ U FAN SELO I TERENE 1 i 2 Biće dostupne dnevne karte, prodavaće se za centralni teren (cijene će biti objavljene početkom aprila), dok će druga karta važiti za ulaz u fan selo i teren 1 i 2. Karte za navijačko selo će biti 5 KM.

Jasno je da će Banjaluka dobiti sjajan teniski kompleks, ne samo za ovogodišnji turnir "Srpska open", nego i za budućnost.

"Kada budemo završili sve radove i turnir bude odigran, vidjeće ATP šta je Banjaluka i šta smo svi mi uradili. Postoji mogućnost da se dobije licenca. Biće tri inspekcije koje daju dozvolu, a onda je na vlasnicima licence da odluče. Ja sam uvjeren da Banjaluka može da bude i domaćin naredne tri godine", dodao je predsjednik TS RS.

Pogledajte 05:40 Đorđe Đoković i Draško Milinović na konferenciji za medije Izvor: MONDO/Slaven Petković Izvor: MONDO/Slaven Petković

Bilo je mnogo kontroverznih komentara u vezi sa izgradnjom teniskog kompleksa u Parku "Mladen Stojanović".

"Mi u savezu kada smo dobili mogućnost da budemo partner organizatoru odmah smo rekli da. Mi nismo razmišljali ni u jednom trenutku da odustanemo zbog ovoga nego smo tražili način na koji je moguće da Banjaluka i Republika Srpska budu domaćiun ovakvog događaja. Vrlo je jednostavna stvar. Ja mogu da razumijem pravo svakog medija da piše šta želi, volio bih da je tu malo više znanja. Ugovorni organ nije Teniski savez, to znači da Zakon o javnim nabavkama nije zaobiđen, već se ne primjenjuje na Teniski savez RS. To je ogromna razlika, vidio sam da mediji neki miješaju elementarne stvari. Hvala Gradu Bl i Vladi RS na sjajnom odnosu, ne samo na izdvojenim sredstvima nego na kompletnoj logistici. Osim njih tu je još više fizičkih i pravnih lica koji su donatori saveza. Najveći donatori su Grad Banjaluka i Vlada RS, ali tu je još mnogo fizičkih i pravnih lica. Znajući činjenicu da se na savez i na klubove ne odnosi Zakon o javnim nabavka mi smo na samom organizacionom odboru u koji su ušli predstavnici svih relevantnih institucija formirali nekoliko odbora , među kojima sui finansijski odbor, građevinski, odbor za prvna pitanja, odbor za prvna propise i standarde. U svakom od njih sjede predstavnici Vlade, grada, saveza, čak i organizatora turnira da bismo mogli da iskontrolišemo svaku marku javnog novca koji će se iskoristiti za ovaj turnir. To se mora opravdati jer je budžetski novac. ", pojasnio je Milinović, te nastavio:

"Prilikom izbora izvođača kontaktirali smo sve najveće građevinske firme u BIH i šire, svi su odbili, niko nije bio spreman da uđe u ovaj projekat. Građevinski odbor je potom formirao firme srednje veličine, pa smo na kraju tražili ko koliko može da da ljudi da formiramo ekipu koja može do 25. Marta da završe grube radove. Ako pričamo o ponudama, one su prošle nekoliko filtera, prvi je filter građevinskog odbora, drugi je filter direkcije za obnovu i razvoj koja je uključena, tako da ako se uzme ponude da se dokaže da je ponuđena cijena realna za taj dan. Kada je riječ o sukobu interesa, ja sam dosad imao prijava više i ne znam koliko. Ljudi nikako ne mogu da odvoje – Teniski savez RS se ne finansira od ovog projekta, već od članova klubova i sponzora. Budžetski novac koji dolazi u TSRS ili bilo koji drugi sportski savez, a pritom je čelnik na nekopj poziciji na nivou BIH taj novac se ne koristi za finansiranje saveza. Tu je sukob interesa. OK ako bismo od tog nekog novca platili sekretara, organizujemo kamp... Razumijem da postoje ljudi koji žele transparentno da sve provjere, ali ogromna je razlika u finansiranju saveza i organizovanja projekata, događaja koji nemaju veze sa finansiranjem, konkretno saveza na čijem sam čelu.", zaključio je Milinović.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Milinović je naglasio da odavno postoji prijedlog za izgradnju dvorane, što je sve olakšalo dobijanje dozvole.

Razumijem da postoje ljudi koji žele da sve transparentno provjere i to sve pozdravljam. Ogromna je razlika u finansiranju saveza i organizovanja projekata Draško Milinović

"Sreća je što smo imali već godinama idejni prijedlog teniske dvorane. Prije nego što se počelo pričati o turniru imali smo dva-tri koraka spremna da prođemo papirologiju. Mi smo zajedno sa gradom, pošto je to gradaska zemlja, radili dan i noć da se dođe do svih papira i procedura. U ovom momentu zahtjev je predat odavno za građevinsku dozvolu. Svaki dan se dopunjava dokumentacija, a naš plan je da do početka turnira imamo upotrebnu dozvolu. Dobili smo dozvolu za privremene radove, ovo je privremeni sportaki objekat. U slučaju da ne bude turnira u budućnosti, biće to dvorana za više sportova", otklonio je Milinović sve dileme o dvorani.

Đorđe Đoković ispričao je kako se došlo do ideje da se turnir preseli iz Banjaluke u Beograd.

"Mi smo nakon Serbia opena 2022. došli na ideju da prebacimo turnir u Banjaluku. Imali smo dug proces lobiranja, jer postoje mnoge stvari koje ATP uzima u obzir. Organizovali smo čarter avione koji će dolazito direktno iz Nice i voziti poslije tenisere za Madrid. To je bilo neophodno. Kada smo došli i sjeli sa čelnicoma TSRS i grada Banjaluke, mi smo jasno iznijeli šta je to potrebno nama da iznesemo turnir. Dobili smo razne prijedloge i došli smo do objekta koji je trenutno u izgradnji. Što se nas tiče mi smo organizatori i došli smo ovdje da organizujemo sportski događaj, sportski turnir. Mi se ne bavimo politikom, mi se ne bavimo građevinskim dozvolama. Oni imaju našu ekspertizu što se tiče organizacije, naše konsultacije što se tiče samog sadržaja, a što se ostalog tiče mislim da je Draško dao jasan odgovor ", zaključio je Đorđe Đoković.

ATP turnir Srpska open biće održan od 17. do 23. aprila u Banjaluci. Ruski teniser Andrej Rubljov brani 250 bodova osvojenih prošle godine u Beogradu.