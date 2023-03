ATP se oglasio povodom Novakovog izbacivanja iz Amerike: Godinama ratovali sa Đokovićem, sad stali uz njega!

Prvi čovjek ATP Andrea Gaudenci je jasno rekao da je Novak Đoković trebalo da dobije dozvolu da zaigra u Indijan Velsu i Majamiju.

Novak Đoković neće nastupati na mastersu u Indijan Velsu pošto mu i pored brojnih inicijativa da bude pušten u Sjedinjene Američke Države to nije dopušteno. Na kraju je sva prilika da će on propustiti turnire u Indijan Velsu i Majamiju, ali i takmičenje iz kategorije ATP 250 u Hjustonu, a povodom svega se oglasio i ATP.

Prvi čovjek ove organizacije Andrea Gaudenci, koji je do sada uglavnom "ratovao" sa Novakom i njegovom organizacijom tenisera PTPA, sada je stao na stranu Srbina i istakao da je veliko razočaranje to što on neće nastupiti na dva velika takmičenja.

"Odluka je nesrećna ne samo za njega nego i za cijeli turnir i navijače, pogotovo ako se uzme u obzir koliko se širom svijeta i u SAD relaksiraju pravila vezana za kovid 19. On je najbolji teniser na svijetu i svi žele da imaju priliku da se takmiče sa njim na najvećim turnirima", rekao je Gaudenci.

Turnir u Indijan Velsu se i javno oglasio i objavio da Novak neće igrati na tom takmičenju koje je u karijeri osvajao rekordnih pet puta. "Svjetski broj jedan Novak Đoković se povukao sa turnira. Poslije njegovog povlačenja Nikoloz Basilašvili je zauzeo njegovo mjesto", navedeno je u šturom saopštenju.

Za sada je situacija takva da Novak najbolju šansu da zaigra ima tek u aprilu kada se održavaju prvo turniri u Eštorilu i Marakešu, a potom i masters u Monte Karlu na kome je Novak prethodnih godina znao da podbaci.

