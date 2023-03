Tri godine mu nisu dali da igra za Srbiju, A ONDA JE URADIO OVO: Bomba koja je srušila velikana - uživajte! (VIDEO)

Uroš Borzaš će ovaj gol pamtiti cijeli život!

Izvor: Profimedia

Čekao je pune tri godine da zaigra za Srbiju, nije mu EHF dozvoljavao da predstavlja svoju zemlju, a onda je to konačno dočekao. Prvo je donio Srbiji prvu medalju u rukometu nakon 10 godina, zatim se predstavi na najvećoj sceni na Svjetskom prvenstvu, a sada je jednim golom postao heroj nacije!

Uroš Borzaš je sve to uspio do 23. godine! Lijevi bek reprezentacije Srbije bio je heroj pobjede srpskog tima nad Norveškom u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. "Orlovi" su savladali favorizovanu skandanivasku selekciju 25:24, a posljednji pogodak na meču, za trijumf selekcije Tonija Đerone postigao je Borzaš na dvije sekunde do kraja!

Srbija je imala deset sekundi za posljednji napad, a upravo je Borzaš preuzeo odgovornost. Pustio je pravu bombu ispod ruke i poslao loptu u mrežu Tobjora Bergeruda! Pogledajte taj gol:

Fantastični Borzaš je na ovom meču dao dva gola, ali ovaj drugi će se dugo pamtiti! On je prošao dug i trnovit put do reprezentacije Srbije pošto je sa 13 godina otišao u Mađarsku u akademiju jednog od najvećih klubova u toj zemlji, a kasnije je bio pod pritiskom da nastupi za mlađe selekcije ove države. Nakon što se to desilo prelomio je i riješio da zaigra za Srbiju, ali je morao da čeka tri godine za to zbog pravila EHF-a.

"Ja sam oduvijek želio da igram za svoju zemlju iako to nažalost prije nije bilo moguće. Tu sam i uvijek hoću da dam maksimum, nije bitno da li je to Evropsko, Svjetsko prvenstvo, Mediteranske igre ili prijateljska utakmica. Očekuje se da svako da sto odsto, ali ja osjećam da kada igram za nacionalni tim treba da pružim uijvek maksimum", rekao je Borzaš u intervjuu za MONDO.

On je bio ključni igrač srpskog tima na Mediteranskim Igrama u Oranu prošle godine gdje je osvojena bronza i tako je uspio da osvoji prvu medalju u posljednjih deset godina. Nakon toga je igrao na Mundijalu gdje je Srbija završila kao 11. i gdje je izgubila od Norveške u drugoj grupnoj fazi, a sada je bio ključni čovek za "osvetu" Srbije Skandinavcima. Evo još jednom, uživajte u ovom golu: