Heroj Srbije dobio udarac u glavu! Sa masnicom na oku vidio posljednji gol, pa najavio čudo: "Idemo po pobjedu i tamo"

Jedan od najboljih pojedinaca na meču Srbije i Norveške ne pokazuje bijelu zastavu prije odlaska na gostovanje.

Izvor: MN PRESS

Rukometna reprezentacija Srbije upisala je veliku pobjedu nad Norveškom (25:24) u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo ,ali tu nije kraj. Fenomenalni Dejan Milosavljev, jedan od heroja novosadskog trijumfa, najavio je da će tim španskog stručnjaka Tonija Đerone ići na pobjedu i u nedjelju, kada će protiv istog rivala nastupiti na gostujućem terenu.

Milosavljev je u SPENS-u bio fenomenalan - u jednom trenutku je loptu nakon sedmerca fantastičnim refleksima izvukao iz gola, a u samom finišu susreta dobio je i nezgodan udarac. Nakon što je Abelvik Red uputio udarac ka golu, lopta je prije nego što je dodirnula mrežu pogodila Dejana Milosavljeva, jednog od najboljih srpskih igrača na ovom susretu.

"Udarila me je lopta u glavu. Red je promašio, trebalo je da šutira u stranu. Nisam uspio da reagujem, ali na kraju smo uspjeli da pobijedimo, dali smo taj gol. Gledao sam snimak tog meča iz Katovica sa Svjestskog prvenstva. Pao sam u posljednjih 20 minuta. Sada je bilo bolje. Odigrali smo dobro svih 60 minuta, to je bio ključ. Odlična atmosfera, hvala navijačima na velikoj podršci“.

Reprezentacija Srbije nije uspjela da pobijedi neki veliki tim na Svjetskom prvenstvu, ali su u posljednjih nekoliko godina uzimani skalpovi Francuskoj, Sloveniji... "Da ne zaboravimo i Holandiju. I ona je velika reprezentacija. Vidjelo se to protiv Hrvatske. Idemo naprijed, ne zadovoljavamo se samo ovim trijumfom, idemo u Norvešku da probamo da pobijedimo. Dobili smo Norvešku bez šest igrača, što ne znači da bismo kompletni pobijedili neku drugu selekciju. To je sport. Ne gledamo ko je veliki, a ko mali, uvijek igramo srcem za državu", istakao je golman Fukse Berlina. Pogledajte gol Uroša Borzaša kojim je Srbija stigla do pobjede:

Pogledajte 00:31 Gol za pobedu Srbije Izvor: Arenasport 1/printscreen Izvor: Arenasport 1/printscreen

