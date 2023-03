Rolan Garos čeka SPEKTAKL: Svi se ovome nadaju, grend slem za ISTORIJU!

Na ovogodišnjem Rolan Garosu mogli bi Novak Đoković i Rafael Nadal ponovo da odmjere snage.

Izvor: Profimedia/Roger Parker/Alamy Live News

Rolan Garos spreman je za novi spektakl. Na ovogodišnjem takmičenju u Francuskoj (od 28. maja do 11. juna) očekuje se pregršt sjajnim mečeva, dosta uzbuđenja, ali će sve oči biti uprte u dvojicu legendi. Novaka Đokovića i Rafaela Nadala, sve u znaku broja 23, na koji je prva asocijacija čuveni Majkl Džordan. Zašto baš taj broj? Zato što Srbin i Španac trenutno imaju isti broj titula sa četiri najveća turnira - po 22!

Istorija bi mogla da bude ispisana u Pariz. Pričao je o tome i sam Đoković nedavno, na konferenciji sa srpskim medijima. Kada je dobio pitanje gdje bi volio da odmjeri snage sa Rafom sljedeći put, kao iz topa je odgovorio: "U finalu Rolan Garosa". Jasno je da i jedan i drugi žele da prirede publici još jedan teniski klasik, možda to bude baš u meču za pehar u francuskoj prestonici.

Oni su do sada odigrali 59 mečeva, srpski as ima pobjedu više (30-29), tako da bi jubilarni 60. okršaj mogao da bude baš na pariskoj šljaci. Doduše, ne treba zaboraviti da se prije toga održavaju Masters turniri u Monte Karlu, Madridu i Rimu, pa postoji šansa i da tu "ukrste rekete". Bilo kako bilo i Novak i Rafael se pripremaju baš za to, za sezonu koja uskoro počinje na zemljanoj podlozi.

Španski igrač zbog povrede nije otišao na turnire u Indijan Velsu i Majamiju, dok srpski as nije dobio dozvolu američkih vlasti da uđe u zemlju jer nije vakcinisan. Dobili su tako više vremena za pripremu i treninge za ono što slijedi. Rolan Garos jedan je od najvećih turnira na svijetu i ove godine mogao bi da dobije još jednu dimenziju, onu istorijsku. Pariz jedva čeka da ugosti najveće zvijezde...

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!