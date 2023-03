"DŽIMI, IMAŠ NAS DVIJE BESPLATNO!" Snimaju filmove za odrasle i zovu zvijezdu tima u krevet

Džimi Garopolo je izgleda izabrao pravu destinaciju za nastavak karijere.

Izvor: Instagram/officialcaitlinbell

Nakon što je uzeo dva NFLSuperbola sa Nju Ingland Petriotsima kao zamjena za Toma Brejdija Džimi Garopolo je otišao u San Francisko i taj tim vodio do finala, a sada je stigao u Las Vegas Rejderse. Poslije sezone koju je propustio zbog povreda stigao je u "grad grijeha" i odmah dobio bezobraznu ponudu.

Dvije zvijezde filmova za odrasle i radnice u jednom čuvenom bordelu u Vegasu Kejtlin Bel i Alis Litl su se toliko oduševile što je Garopolo potpisao trogodišnji ugovor sa Rejdersima da su mu ponudile besplatan seks do kraja života.

"Skoro da sam se onesvijestila kada je Džimi potpisao za Rejderse, Zaslužuje besplatan seks samo zato što je došao. Ali dobiće besplatan seks od nas i samo zato što je tako dobar frajer", izjavila je za "TMZ" Kejtlin Bel. Pogledajte kako ona izgleda:

Njena drugarica i koleginica Alis Litl smatra da će ovo biti pravi potez kako za Garopola, tako i za Rejderse koje već vidi u Superbolu naredne sezone.

"Džimi je doveo "Najnerse" do Superbola, to može da uradi i sa Rejdersima. Sljedeći Superbol je u Vegasu i uradiću sve da inspirišem Džimija da dođe do samog kraja!", rekla je ona.

Dok je Alis Litl poznata kao "trener za intimne trenutke", Kejtlin Bel je nedavno dobila nagradu za "Najbolju scenu seksa" na XBIZ nagradama, što je ceremonija kada se dijele nagrade za najbolje filmove za odrasle.