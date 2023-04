Poklapaju se trka Beograd - Banjaluka i Srpska open: Grad je za OBJE manifestacije, MUP preispituje BEZBJEDNOSNI aspekt!

"Želimo da sve to bude jer znamo koliko je to sve važno", rekao je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Međunarodna biciklistička trka Beograd – Banjaluka planirana je od 19. do 22. aprila.

Biciklistički karavan će 17. godinu zaredom preći granicu između Srbije i Republike Srpske bez zaustavljanja, a trka i ove godine ima četiri etape.

Interesantno je da se ove godine održavanje trke poklapa sa odigravanjem završnice Srpska opena, čiji početak je zakazan za 17. april, a na dan završetka posljednje etape u Banjaluci planirano je odigravanje mečeva polufinala banjalučkog turnira.

"Gotovo pred polufinale i finale teniskog spektakla u našem gradu imamo i ovu trku. Grad je za to, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske preispituje bezbjednosni aspekt, ali želimo da to sve bude jer znam koliko je to važno. Idemo ka tome da tih dana u našem gradu dočekamo stotine biciklista iz preko 30 zemalja, ali i najbolje svjetske tenisere i da Banjaluka bude u epicentru svjetske javnosti", poručio je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, na današnjoj prezentaciji trke, dodavši:

"Ova je trka više od trke. I ovo je događaj više od sportskog događaja. Ovo je događaj koji povezuje naš narod u Srbiji i u Republici Srpskoj, koji dodatno afirmiše sport, turizam, koji sa više aspekata znači našem gradu. Hvala organizatorima, partnerima i sponzorima što ova priča traje 17 godina."

Takmičari će u prvoj etapi preći preko graničnog prelaza između Srbije i Republike Srpske bez zaustavljanja, a ista se vozi od Beograda do Bijeljine 19. aprila.

Druga etapa vozi se od Bijeljine do Vlasenice dan kasnije, treća iz Doboja do Prijedora 21. aprila, a četvrta od Novog Grada preko Kostajnice, Kozarske Dubice i Gradiške do Banja Luke 22. aprila.

