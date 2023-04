Đerona dobio otkaz u Francuskoj: Selektor Srbije već dobio zamjenu u klubu!

Toni Đerona je od danas samo selektor Srbije pošto je u svom klubu dobio otkaz pred kraj sezone.

Selektor Srbije Toni Đerona je prevremeno napustio klupu francuskog Šartra! Španski stručnjak koji je vodio ovaj mali francuski klub od 2019. godine, a već je bio dogovorio rastanak na kraju sezone. Ipak sada je klub riješio da nekoliko mjeseci prije kraja prvenstva raskine saradnju sa selektorom Srbije koji sada može u potpunosti da se posveti nacionalnom timu.

Šartr je trenutno 14. na tabeli francuskog prvenstva sa samo dva boda više od Istra koji je prva ekipa koja se nalazi u zoni ispadanja. Za četiri godine koliko je proveo u ovom klubu Đerona ih je dva puta doveo do polufinala kupa Francuske, ali ove sezone je ekipa podbacila.

Đeronu će na klupi zamijeniti Srbin Nebojša Stojinović kome će pomagati Amor Kedira i Fabris Rujer. Nekadašnji čuvar mreže Metaloplastike igrao je 15 godina u Francuskoj za Istr, Šamberi, Monpelje i Dižonj, a od 2016. godine se bavi trenerskim poslom. Bio je član sttučnog štaba Srbije za vrijeme selekotrskog mandata Nenada Peruničića, a ugovor sa Šartrom je potpisao na dvije godine.

"Kada mi je klub ponudio da budem prvi trener razmislio sam jer sam htio da budem siguran da je to prava odluka. Uživaću u poslu. Imao sam prilike da upoznam sve igrače. Moraćemo da se borimo da ostanemo u ligi i bićemo ponosni što branimo boje ovog kluba. Shvatam da je ovo velika odgovornost, ali me to ne plaši i to je dio posla. Mnogo ćemo raditi i moraćemo da dignemo formu igrača. Ali pre bilo čega drugog moraćemo da damo 200 odsto svojih mogućnosti", rekao je Stojinović na predstavljanju.

Đerona će sa druge strane sada moći da se posveti kraju kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Srpski tim je na diobi prvog mjesta u grupi sa Norveškom i u jednom od dva posljednja meča kvalifikacionog ciklusa se očekuje da osigura plasman na Euro.

