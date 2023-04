IZGUBIO OD NOVAKA, PA SLAVIO U KADI SA LEPOTICOM: Pili šampanjac, jeli picu i svima rekli - Srbin je najveći! (FOTO)

Ivan Gahov je sa djevojkom u Monte Karlu burno proslaivo najbolju nedjelju u teniskoj karijeri.

"Ovako heroji slave život!", napisala je djevojka Ivana Gahova, a on je na to dodao "Imao sam težak dan na poslu", a sve to uz video iz kade. Tu se vidjelo kako su ruski teniser i njegova djevojka zajedno u kadi gdje jedu picu i piju šampanjac.