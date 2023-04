Teniski turnir Srpska open poremetio planove: Cilj trke "Beograd - Banjaluka" u Zalužanima umjesto u centru

S obzirom da će 22. aprila, za kada je zakazana finalna etapa međunarodno biciklističke trke "Beograd - Banjaluka", u Banjaluci biti održano polufinale ATP turnira Srpska open, došlo je do promjene plana.

Izvor: Anadolija/Gorana Jakovljevic

Osamnaesto izdanje trke "Beograd - Banjaluka" počinje u srijedu, uvodnom etapom sa Trga Republike u prestonici Srbije. Iz Beograda će krenuti 170 takmičara iz 30 zemalja, sa četiri kontinenta, put Banjaluke, ali za razliku od prethodnih godina, finalna etapa neće biti održana u centru Banjaluke.

Naime, zbog preklapanja sa teniskim ATP turnirom Srpska open, odlučeno je da finiš bude Zalužanima.

Završna etapa planirana je 22. aprila, za dan Grada Banjaluke. Istovremeno, u gradu na Vrbasu biće održano polufinale teniskog turnira Srpska open, zbog čega će biciklisti posljednje kilometre odvesti na autodromu.

"Izuzetno smo srećni i zadovoljni što ćemo u Banjaluci imati tako jak teniski turnir i mi to podržavamo. Nažalost, zbog bezbjednosne situacije, nećemo biti u mogućnosti da završimo trku onako kako smo to radili prethodnih godina. Desilo se da se preklapaju ta dva događaja i završićemo je na autodromu u Zalužanima, gdje očekujemo brojnu publiku", rekao je prvi čovjek trke Vladimir Kuvalja gostujući na RTRS-u.

Nema sumnje da će ovogodišnja trka biti među najjačim do sada, s obzirom da neke od najjačih svjetskih ekipa stižu na trku, poput Astane, Bardijanija i Korateka.

"Sigurno najjača trka do sada kada je u pitanju kvalitet takmičara. Imamo tri veoma jake ekipe sa World Toura, koje nastupaju na Tur de Fransu, Điru i Vuelti. To je velika stvar i pokazatelj da u Republici Srpskoj i Srbiji radimo dobar posao po pitanju razvoja biciklizma i organizaciji sportskih događaja."

Trka "Beograd - Banjaluka" i ove godine biće vožena u četiri etape, a prva je na programu 19. aprila i kreće sa beogradskog Trga Republike, pa sve do Bijeljine preko Ogrenovca.

"Sedamnaesti put granični prelaz biće otvoren za takmičare, a onda nas u Bijeljini očekuje završnica prve etape gdje će biti voženi krugovi. Sutradan se vozi nova etapa od Bijeljine do Vlasenice, svakako jedna od najtežih etapa. Idemo od Zvornika, preko Šekovića po usponu, a treća etapa je 21. aprila od Doboja do Prijedora, identična kao prošle godine. Iako se čini da je ravna, etapa je naporna i duga. Na kraju posljednja etapa ide od Novog Grada, preko Kostajnice, Kozarske Dubice, Gradiške, Laktaša do Banjaluke", pojasnio je Kuvalja.

