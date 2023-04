Preminuo atentator na Moniku Seleš: Prije 30 godina za pokušaj ubistva je dobio uslovnu kaznu zatvora

Preminuo je atentator na nekadašnju zvijezdu jugoslovenskog i svjetskog tenisa, koji joj je nepovratno uništio karijeru.

Preminuo je Ginter Parhe, njemački atentator na nekadašnju jugoslovensku tenisku zvijezdu Moniku Seleš. Mediji u njegovoj zemlji objavili su da je čovjek koji je zario nož u leđa Moniki u Hamburgu umro u domu za starija lica u avgustu 2022. i da je u trenutku smrti imao 68 godina. Vijest o njegovoj smrti skrivana je skoro osam mjeseci.

Svojim monstruoznim napadom on je zaustavio divnu karijeru i nanio Novosađanki povrede od kojih se fizički brzo oporavila, ali psihološki godinama ne.

Monstrum je napao Moniku na Centralnom terenu u Hamburgu, tokom promjene strana u njenom meču protiv Magdalene Maleeve. Prišao je njenoj klupi i zario joj nož u leđa. Srećom povreda nije bila previše teška i brzo se od nje oporavila, međutim posljedice osjeća sve do danas. "To je nepovratno promijenilo moju karijeru i oštetilo moju dušu. Djelić sekunde učinio me je drugačijom osobom", rekla je Monika o tom napadu.

Psihički poremeći atentator pravdao je svoj napad time što se divio njemačkoj teniserki Štefi Graf, koja je bila velika rivalka Moniki. Seleš je u tom trenutku imala samo 19 godina, a on je osuđen na samo dvije godine uslovne kazne, uz sudsku potvrdu da ima "veoma nenormalnu strukturu ličnosti".

"Ne mogu da razumijem zašto ta osoba nije morala da plati za ono što je uradila", rekla je Seleš, koja se nakon toga nikad nije takmičila u Njemačkoj. "Ovo je zemlja koja nije dovoljno kaznila čovjeka koji me je napao", takođe je kritikovala zemlju domaćina turnira poslije kojeg nije igrala čak dvije godine.

"Bild" prenosi da je Parhe posljednjih 14 godina živio u domu, dok je Seleš tokom karijere promijenila državljanstvo, postala Amerikanka i odselila se u SAD, gdje živi sa suprugom, milijarderom Tomom Golisanom (81).