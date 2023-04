Novak Đoković iskren nakon poraza od Lajovića: Dušan je sjajan lik, ZASLUŽIO JE POBJEDU!

Najbolji teniser svijeta prvi put u karijeri poražen od Dušana Lajovića, čime je završio nastup na Srpska openu.

Novak Đoković eliminisan je već u četvrtfinalu Srpska opena.

Prvi teniser svijeta i glavni favorit za titulu u Banjaluci "položio je oružje" protiv sunarodnika Dušana Lajovića, koji je slavio 6:4, 7:6 i plasirao se u poufinale.

Iako su mnogi vjerovali da će Đoković doći do titule u gradu na Vrbasu, nadali se tome, što je viđeno i po podršci koju je imao na Centralnom terenu, nije mogao da parira raspoloženom Lajoviću.

"Dušan je sjajan lik, znam ga odavno. Srećan sam zbog njega. Ovo je važna pobjeda za njega, nije mu zadnja godina bila baš najbolja. Igra dobro i zaslužio je danas da pobijedi", rekao je Đoković nakon eliminacije sa banjalučkog turnira.

Đoković očigledno nije bio na željenom nivou, što se vidjelo i u duelu drugog kola sa Lukom Van Ašeom. Ipak, tada je uspio da preokrene rezultat protiv Francuza, sada nije mogao da ponovi takav rezultat i protiv Lajovića.

"On je igrao dobro, ja sam bio mnogo nivoa ispod željenog. Sa ovakvom igrom ne mogu da dobijem protivnika koji je solidan na ovom podlozi. Nije išlo, nisam se osjećao najbolje fizički - trome noge, skroz mimo ritma. Na momente je bilo dobro, ali dosta dosta ispod nivoa", svjestan je Đoković da nije bio na potrebnom nivou.

Vjerovao je Đoković da može do preokreta, to je mislio i Andrej Rubljov, ali na kraju je Lajović stigao do trijumfa karijere.

"Da ne vjerujem ne bih bio na terenu. To je preduslov za profesionalan tenis, inače tankiraš meč. Borio sam se do posljednje lopte. To što sam igrao loše nema veze s tim da nisam vjerovao, nego splet okolnosti, trenutno igračko stanje koje je ispod željenog nivoa. Dosta pasivno, dosta grešaka i rezultiralo je porazom."

Pohvalio je na kraju još jednom igru rivala.

"U nekim trenucima odigrao je agresivnije i to je pozitivna promjena. Servirao je dosta dobro, koristio uglove. On uvijek igra dobro na šljaci. Nije veliko izennađenje da igra ovako, mentalno je ostao čvrst i to je napredak u odnosu na prošle mečeve, nije bilo oscilacija", zaključio je Đoković.

Lajović će u polufinalu Srpska opena u subotu igrati protiv boljeg iz duela Miomir Kecmanović - Jirži Lehečka, koji je u toku.