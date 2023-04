NOVAKU NA TVRDOJ PODLOZI NIKO NIŠTA NE MOŽE! Teniska legenda o novim nadama: Rune je veliki potencijal!

Legendarni teniski trener Nikola Pilić govorio je u Banjaluci o Novaku i budućnosti svjetskog tenisa.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Srpska open ulazi u završnicu, a ATP spektakl u Banjaluci ovih dana uživo je pratio i legendardni teniski trener Nikola Pilić.

Trener na čijoj akademiji je počeo Novak Đoković pred polufinale Srpska opena prokomentarisao je neuspjeh svog nekadašnjeg učenika u Banjaluci.

"Dušan je odigrao vjerovatno najbolji meč u svom životu. Novak nije u šestoj brzini, imao je veliku pauzu i ja mislim da mu treba dva, tri turnira prije nego što dođe u pravu formu", rekao je Pilić, a onda istakao da kada se Đoković dobro osjeća i u formi je niko mu ništa ne može.

"Ako je Novak u šestoj brzini na tvrdim i terenima, ako je u punoj formi jako ga je teško dobiti. Bez obzira na Cicipasa, Runea, Ruda, bez obzira na bilo koga. Rolan Garos je nešto sasvim drugo, tu je najteže. Tu se igra 4-5 sati i tu je jako teško prognozirati. Ali Novak ako je u formi onda je on najbolji igrač svijeta", rekao je Pilić i prokomentarisao Novakovu konkurenciju.

"Rune je izvanredan, Rud, Cicipas, Alkaraz, Saša Zverev... Saša Zverev je imao povredu i u Dejvis kupu je izgubio od nepoznatog igrača. Ako imate veliku pauzu, onda je jako teško da se vratite, posebno u tenisu danas, gdje je konkurencija ogromna“.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Teniski stručnjak koji je otkrio i tvorio brojne teniske zvijezde ima i svog favorita kada je u pitanju generacije tenisera koja dolazi.

"Mislim da Rune ima ogroman potencijal, igra jako atraktivno, fizički je jak. E sad da li se može stabilizirati da iskoristi sav taj potencijal, to se ne zna. Ali činjenica je da je već u prvih 10, a ima 19 godina“, istakao je Pilić.

Ovo je najbolje što se moglo desiti teniskoj Banjaluci! "Vidim da se napravilo jako puna u posljednja tri mjeseca, kompleks je jako lijep i dobar. Ništa ljepše se nije moglo desiti u Banjaluci nego da dođe jedan turnir na kojem su prvi i šesti igrač svijeta i da ljudi vide dobar tenis", smatra Pilić.

Novak Đoković nedavno je izrazio zabrinutost za srpski tenis rekavši da mu se trenutno stanje uopšte ne dopasa, međutim, Pilić nije pesimista kada je u pitanju tenis u Srbiji i regionu.

"Nije svaka generacija ista. Uzmete njemački fudal pa ćete reći Bekenbauer, Brajtner, Rumenige i kompanija, a gdje su oni sada? Tako isto u tenisu. Kada se pravi paralela sa Novakom to je uvijek teško. Tako će se isto praviti paralela u Švajcarskoj sa Federerom, to je jako teško. Ako jedna generacija prođe ovako bez velikih promjena ko kaže da neće doći sljedeća sa nekim iz Srbije ko će biti u Top10? To se ne zna", zaključio je Pilić.