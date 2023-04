Doček za Noleta u Banjaluci ako osvoji Rolan Garos? Đorđu Đokoviću sviđa se ideja: Da i u budućnosti ugostimo Novaka!

Đorđe Đoković obratio se novinarima nakon neplanirane eliminacije Novaka sa Srpska opena još u četvrtfinalu od Dušana Lajovića.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Novaka Đokovića nećemo gledati u borbi za trofej na Srpska openu.

Najbolji teniser svijeta nije bio na svom nivou, pa je takmičenje na banjalučkom turniru okončao već u četvrtfinalu. Eliminisao ga je Dušan Lajović odigravši možda i najbolji meč u karijeri, te će u borbi za finale igrati protiv Miomira Kecmanovića.

Nije za Đokovića u Banjaluci išlo sve onako kako je planirao, ali nema sumnje da iz grada na Vrbasu nosi pozitivne utiske, s obzirom da je prvi put pred banjalučkom publikom igrao takmičarske mečeve.

Bila je ovo uvertira za nastup na US openu. Svi se nadaju da bi Đoković u Sjedinjenim Državama ne samo mogao da nastupi, nego da dođe i do trofeja, rekordnog 23. grend slem pehara, čime bi postao apsolutni rekorder po broju osvojenih najvažnijih trofeja u tenisu.

Ukoliko se to desi, da li postoji mogućnost da za Novaka bude organizovan doček u Banjaluci? O tome je danas pričao Đorđe Đoković, brat starijeg Đokovića i direktor turnira Srpska open.

"To je dobra ideja, a ja ću je prenijeti dalje. Ne sumnjam da će Novak dostići rekordan broj grend slem titula, nebitno da li će se to desiti na Rolan Garosu, US openu, Vimbldonu... Ima on još mnogo goriva u sebi, iako više voli električne automobile. Napunio je baterije, sad idemo dalje", kroz smijeh je rekao Đorđe Đoković očigledno dobro raspoložen uprkos (pre)ranoj eliminaciji Novaka u Banjaluci.

Kako je poznato, Srpska open ove godine održava se u Banjaluci umjesto Serbia opena u Beogradu. Imao je Novak ogromnu podršku u Republici Srpskoj i nema sumnje da će mu to mnogo značiti za nastavak sezone.

"Nekoliko puta i u ranijim intervjuima pominjao je kako mu je Beograd služio kao odskočna daska, napuni se energijom i ide dalje. To je tražio i u Banjaluci. Svi zajedno, kako organizacija, tako i fanovi, mediji, svi smo ga napunili pozitivnom energijom i cijenim da će ovo apsolutno biti odskočna daska za njega", rekao je Đorđe, a potom podvukao da su svi sigurno razočarani što Novak nije otišao do kraja.

"Sigurno ostaje veliki žal, ali to su stvari koje se dešavaju. Mislim da ima mnogo pozitivnih utisaka iz ove nedjelje, što teniskih, što privatnih. Banjaluka mu je bila dosta pozitivna, na stranu rezultat. Nadamo se da ćemo i u budućnosti imati priliku da ugostimo Novaka u Banjaluci", zaključio je mlađi Đoković.