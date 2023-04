Duci napravio senzaciju, pa poručio da ne misli o peharu: Razmišljam samo o večeri i šta ću da jedem, daleko je trofej!

Dušan Lajović ostvario je najveći rezultat u karijeri pobijedivši Novaka Đokovića u četvrtfinalu Srpska opena.

Malo ko davao je šansu Dušanu Lajoviću u duelu sa najboljim teniserom današnjice i prvim favoritom turnira na Srpska openu.

Ipak, srpski teniser vjerovao je u sebe, pružio strašnu partiju na banjalučkoj šljaci i eliminisao Novaka Đokovića.

"Osjećao sam da sam dobar na servisu. To mi je dalo samopouzdanje u razmjenama, bitnim poenima. Miješao sam servis i vidio sam da 'pali'. Vidio sam da Novaku nije ugodno da ih vraća. U nekim trenucima sam imao sreće da spasim teške poene. Osim toga, stresne trenutke podnosio sam bolje od očekivanog. Ostao sam hladan, igrao najbolji tenis kad je bilo najbitnije, što prije nisam uspijevao. Ovo bi bili glavni faktori pobjede."

Psihološki aspekt, kako je bilo igrati protiv Novaka koji je mnogima uzor?

"Imao sam mislim devet godina kada sam ga prvi put vidio. Od tada je uvijek bio osoba na koju sam se ugledao. Danas, kad su ljudi uzvikivali 'Nole, Nole', i ja sam činio isto. Onda sam se fokusirao. Nije bilo lako. Atmosfera je bila sjajna. Naravno, publika je više podržavala Novaka, ali uživao sam u ovome. Da li je pobjeda ili poraz, volio bih da ovakav ambijent imam uvijek."

Koliko ovakav meč može pomoći u nastavku sezone, karijere.

"Teško je u ovom trenutku gledati tako daleko. Želim da uživam u ovom trenutku. Ipak, ovakav trijumf vam daje potvrdu da imate ono što je neophodno da se takmičite i pobjeđujete igrače najviše klase. Nekad je teško uopšte igrati sa njima, a kamoli pobijediti. Pvri put sam pobijedio broja jedan. Broja dva sam dobijao, Danila Medvedeva, ali ovo je nešto drugo. Dobiti Novaka, Rafu ili Rodžera je nešto skroz drugo iz moje perspektive."

Kakva je bila priprema meča, o čemu ste razmišljali:

"Nisam mnogo razmišljao o tome šta će se desiti. Fokus je bio samo na stvarima na kojima sam radio tokom pripreme. Poslije prvog seta sam osjećao da sam spreman da se borim i u drugom. Nakon 4:4 i propuštene tri brejk lopte, mislio sam da idemo u treći. Od tada je plan bio samo da se borim za svaki poen. Taj fokus na prave stvari u odlučujućim momentima dao mi je priliku da igram do kraja. Osjećao sam da mogu. Danas se isplatilo."

Do sada ste Novaku uzeli četiri gema. Koliko je to uticalo na vas:

"Da, to uvijek utiče na nove susrete, uvijek je na neki način u malom mozgu. Analiza iz prethodnih duela nije mi mogla donijeti mnogo dobrih stvari. Igrao sam sa spoznajom šta treba da radim. To je nekako najteže uraditi. A kada uradiš, djeluje jednostavno. Bilo mi je bitno da nisam bio stegnut."

Da li si ubrzao igru, djelovalo je da si na bržem nivou u odnosu na Novaka.

"Osjećao sam da kada sam preuzeo igru forhendom, da je sve funkcionisalo. To je nekako najbitnija stavka u mojoj igri, bez obzira što iz bekhend strane mogu odigrati dobro, mislim da sam opasniji forhendom i da tada i protivnik nekako napravi korak unazad. Što se tiče mentane snage, to je isto jedan iskorak. Pokušavam da ne razmišljam previše, da ne radim tzv. 'overtinking'. Prije sam stalno razmišljao zašto sam jedan poen uradio ovako, a ne onako. I onda iz analize dobijem paralizu. Kad ostaješ miran, daješ maksimum i to je sve što možeš da uradiš. Uz to, dobro se osjećam na terenu kada iz gema u gem radim prave stvari."

Sljedeći rival je Miomir Kecmanović.

"Kec je u odličnoj formi. U zadnjih godinu i po dana ima bolje rezultate od mene. Biće to izazovan meč. Mi nikada nismo igrali međusobno. Neće biti lako. On igra dobro, ima samopuzdanja. ali i ja sam spreman za polufinale. Nadam se da će biti još jedan lijep meč."

Na 3:6 u taj-brejku, koliko je bilo teško vratiti se protiv Novaka, koji vam je prijatelj i uzor:

"Jedino mi je u glavi bilo da probam da dobijem svoja dva servisa. Kad dobio prvi, sebe sam bodrio da nekako uzmem još jedan. Na 5:6 i 6:6 možda imao i sreće. Cijeli taj-brejk sam osjećao da izmiče kontroli. Kada sam se vratio, osjetio sam da možda mogu da dobijem. Na meč loptu sam rekao samo da igram do kraja, bez glupih stvari, ako treba 30, neka traje 30 udaraca. Ključ je bio zadržati fokus. Novak nije iskoristio većinu brejk lopti i onda mu je to vjerovatno ušlo u glavu. Djelovalo mi je da ga i lakat muči jer je procenat servisa bio nizak za igrača takvog kalibra."

Izbacili ste miljenika publike. Šta navijačima u Banjaluci možere poručiti?

"Da dođe u istom broju i sutra. Jako je teško igrati protiv Noleta, pogotovo kod nas, gdje ga svi vole i priželjkuju da vide najboljeg na svijetu. Razumijem situaciju, da je za turnir najbolje da Nole dođe do kraja. Ipak, nadam se punim tribinama i sutra. Bez obzira ko uđe u finale, da li Kec ili ja, da tribine i u nedjelju budu popunjene."

Da li razmišljate o trofeju?

"Iskreno, ne. Sada razmišljam samo o večeri i šta ću da jedem. Daleko je pehar. Fokus je na oporavku i sljedećem meču", poručio je Lajović za kraj.

