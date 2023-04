Borac imao plus pa minus četiri - na kraju remizirao sa Gračanicom!

U duelu Borca m:tel i Gračanice nije bilo pobjednika.

Rukometaši Borca m:tel remizirali su sa Gračanicom rezultatom 26:26 u pretposljednjoj domaćoj utakmici u sezoni.

U crveno-plavom dresu sjajnu partiju je uknjižio Ognjen Kalamanda, strijelac čak 13 golova, ali domaći igrači na kraju čak mogu i da budu zadovoljni konačnim ishodom jer su u posljednji minut ušli sa dva igrača manje!

BORAC M:TEL – GRAČANICA 26:26

Nakon što su domaći u par navrata imali plus dva (3:1, 6:4), golom Bože Tepića su u 19. minutu došli do prednosti od četiri gola (8:4), a onda rivalu dozvolili da do 23. minuta nadoknadi minus (8:8), a potom i da na odmor ode uz egal.

Imao je Borac m:tel šansu, sa istekom vremena, da postigne pogodak iz deveterca dosuđenog po isteku vremena, ali je Ognjen Kalamanda pogorio rašlje gola Gračanice.

Loše je Borac m:tel počeo drugo poluvrijeme, dopustivši Gračanici da u 39. minutu odmakne na četiri gola (14:18). Ipak, uspjeli su crveno-plavi da se konsoliduju i golom Luke Perića iz sedmerca u 48. minutu dođu do "poravnanja" (20:20).

Golom Kalamande Borac m:tel je poveo u 49. minutu rezultatom 21:20, a onda se igralo gol za gol sve do posljednjeg minuta, u koji se ušlo uz egal nakon iskorištenog sedmerca Gračanice. Borac je krenuo u napad sa dva igrača manje, ali nije uspio da postigne gol za pobjedu, dok u preostalih par sekundi do kraja gosti nisu uputili udarac ka golu.

Pored već pomenutog Kalamande, koji je postigao 13 golova, dobru partiju je zabilježio i golman Slađan Subotić sa 13 odbrana, dok je na drugoj strani Omer Mehmedović uknjižio devet golova.

PREMIJER LIGA BiH – 27. kolo

Borac m:tel – Gračanica 26:26

Maglaj – Kakanj 37:23

Sloga – Sloboda 30:23

Gradačac – Bosna

Goražde – Leotar

Odigrano u četvrtak:

Hercegovina – Iskra 42:34

Konjuh – Izviđač 35:37

Krivaja – Vogošća 32:32

