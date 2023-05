STIŽE NOVI TIM U FORMULU 1 I ZA NJIH ĆE VOZITI ŽENA? Sprema se revolucija u "najbržem" sportu, ulagač spremio milijarde

Ako bi se obistinila prognoza Australijanca, uskoro bi uz Maksa Ferstapena mogla da vozi jedna djevojka.

Izvor: Profimedia

Formula 1 se u potrazi za što većom popularnošću i gledanošću konstantno mijenja, a osim novih pravila koje se ne dopadaju navijačima, primjetan je i sve veći broj trka, uskoro i timova. Audi i Porše uskoro stižu u Formulu 1, a za "najbrži cirkus" se sada interesuje i milijarder iz Australije.

"Tehnološki genije" Dejvid Diker ima plan da osnuje tim sa Novog Zelanda, po ugledu na timove koje ima u Formuli 2, Formuli 3 i Formuli 4.

U pitanju je trkački tim Karlin, a na sve to ima ideju da u Formuli 1 poslije mnogo decenija učestvuje i jedna žena. To bi bila poznata trkačica Džejmi Čedvik čiju karijeru je već finansirao.

"Napravićemo cijeli automobil i garantujemo da ćemo staviti ženu u jedan od bolida", rekao je Diker za "Motor Sport Magazin" i potom dodao: "Bili bismo jedini tim koji ima i pun juniorski program. Pokrivamo cijeli spektar od F4 Do F2 i niko drugi nije ni blizu tako nečemu. Mnogi bi ljudi bili stvarno zainteresovani za uključivanje tima koji je na Novom Zelandu u program Formule 1. To bi učinilo dosta za ovaj sport."

S obzirom na to da dva nova tima ulaze u Formulu 1 već 2025. godine, djeluje da će Diker morati da sačeka 2026. ili 2027. godinu, a do tada ima rok do 15. maja da aplicira:

"To je očito ludi plan i ne mogu da zamislim da bismo uspjeli. Ali, ako pogledate to, ako pogledate naše stvarne resurse, zapravo imamo vrlo uvjerljivu ponudu. Iskreno govoreći, o tome sam razmišljao nekoliko mjeseci. Samo sam se nekako nećkao oko toga treba li se prijaviti ili ne. Zapravo imamo vrlo uvjerljivu ponudu jer ćemo izrađivati vlastitu pogonsku jedinicu."

Vidjećemo kakvu će odluku donijeti u međuvremenu Diker pošto je jasno o ogromnoj investiciji koja se u najvećem broju slučajeva i ne isplati pošto sport kao sport i nije "toliko profitabilan", koliko donosi druge benefite od reklamiranja sopstvenog brenda što se najbolje vidi na primjeru Mercedesa.