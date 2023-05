"BBC JE CENZURISAO MOJE RIJEČI!" Novak otvorio dušu kao nikad: Sistemu je bila potrebna meta, stavili su me među vukove!

Novak Đoković je nikada otvorenije govorio o svojoj borbi, riječima koje nikada nisu puštene u javnost i tome da je bio "žrtveno jagnje".

Izvor: YouTube/Internazionali BNL d'Italia/Screenshot

Novak Đoković se nedavno oglašavao o mnogim temama, od Kosova i Metohije, preko Rodžera Federa i Rafaela Nadala, NATO bombardovanja, pa na kraju i njegove odluke da se ne vakciniše. Kako kaže, mnogo toga što je o njemu pisano i pričano nije istina.

"Sve sam osjetio na svojoj koži. Mnogo ljudi je cijenilo to što sam istrajao do kraja, a 95 odsto onoga što je o meni pisano i pričano na TV-u i u medijima u posljednje tri godine je totalna laž", rekao je Novak Đoković za "Korijere dela Sera".

On je ponovo istakao da nije protivnik vakcinacije i da je samo za slobodu izbora, a otkrio je i da je u intervjuu za BBC rekao neke stari koje su prećutane.

"Nisam antivakser i nikada u životu nisam rekao da jesam. Nisam ni za vakcinaciju, ja sam za izbor, ja branim slobodu izbora. To je osnovno ljudsko pravo, da se bude slobodan da se odluči da li će nešto da bude u mom tijelu i da li ja to želim. To sam objasnio BBC-u kada sam se vratio iz Australije, ali su oni izbacili mnoge rečenice, one koje im nisu odgovarale. Tako da više nisam htio da pričam o ovoj temi", otkrio je Novak.

Zatim se dotakao mjesta na kome je bio zatvoren dok je boravio u Australiji i opisao ga kao zatvor. Tamo je ipak upoznao neke ljude sa kojima se povezao, pa se tako nada da će jednog Sirijca vidjeti na ovogodišnejm US Openu.

"Zatvor. Nisam mogao da otvorim prozor. Bio sam tu manje od nedjelju dana, ali sam upoznao mlade ljude, izbjeglice rata, koji su tu bili jako dugo. Moj slučaj im je koristio da privuku pažnju, pa su tako skoro svi oslobođeni i to me tješi. Jedan mladi Sirijac je tu bio devet godina. Sada je u Americi i kada se vratim tamo na ljeto hoću opet da ga nađem i da ga pozovem da se sretnemo na US Openu. Osjećam vezu sa njim", dodao je najbolji teniser ikada, a onda se dotakao presude po kojoj je oslobođen bilo kakve krivice. Ipak, deportovan je.

"Australijski sud me je oslobodio, ali je minstar za imigarciju koji ima diskreciono pravo da odlučuje i deportuje koga god želi bez razloga me je istjerao. Ali ja nisam prekršio nikakva pravila. Ušao sam u Australiju sa svim potrebnim dokumentima koji su priznati."

Naglasio je da su ga mediji iskoristili kao zgodno "žrtveno jagnje" između dvije vatre mišljenja koje su se tada stvorile oko vakcina i vakcinacije.

"Imao sam kovid i izliječio sam se. Pridržavao sam se svih pravila i nikoga nisam ugrožavao. Ipak, to je postala politička stvar koja je ugrožavala svijet. Sistemu, čiji su dio mediji, je bila potrebna meta koje se suprostavlja mejnstrimu i ja sam to postao. Stavili su etiketu antivaksera na mene, što je potpuno netačna stvar i i dalje me boli stomak kad to čujem. Onda se ispostavilo da je stvar sa pandemijom mnogo drugačija nego što se predstavljalo. Sada je Svjetska zdravstvena organizacija pisala da virus više nije ozbiljan i da je samo dio virusa koje imamo u tijelu", poentirao je Novak.

Na kraju je sve izdržao, osvojio Australijan open na koji se vratio, ali gorčina u ustima je ostala jer su mnogi pokazali pravo lice.

"Društvo se podijelilo i ja sam stavljen između dvije vatre. kao persona non grata. Bio sam sam, ali tada sam se osjećao kao jagnje među 20 vukova. A čovjek koji je sam protiv velikih medija nema šanse. Ja brzo zaboravljam i fokusiram se na pozitivne stvari, imao sam kovid drugi put i uvijek sam prihvatao pravila. Nisu mi dali u Ameriku i nisam išao, oprostio sam se sa dva US Opena da bih ostao pri svom mišljenju i nisam pričao o tome. Otišao sam u Australiju i pobijedio, ali sam bio razočaran medijima i mnogim kolegama. Da ne govorim sad o imenima, ali kada je pola društva protiv tebe onda vidiš pravo lice ljudima", završio je Novak.