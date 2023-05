Otkriveno da li će Đoković biti kažnjen: Srbin ostavio snažnu poruku, Priština reagovala, oglasio se organizator!

Najbolji sprski sportista poručio čitavom svijetu da je Kosovo srce Srbije, a ovo je reakcija organizatora.

Zbog poruke Novaka Đokovića na kameri nakon pobjede u prvom kolu Rolan Garosu, uznemirio se cijeli teniski svijet. Srpski teniser napisao je "Kosovo je srce Srbije. Stop nasilju", a ubrzo su zbog toga stigle kritike iz Prištine - prvo od bivšeg ministra, zatim i od Teniskog saveza "Kosova" koje je zatražilo kaznu za Srbina! Nje, po svemu sudeći, neće biti!

Drugi grend slem sezone oglasio se o dešavanjima nakon meča Novaka Đokovića i Aleksandra Kovačevića, američkog tenisera srpskog porekla. Iz njihove objave sasvim je jasno da ne postoji ništa što bi u ovom slučaju mogli da stave na teret najboljem srpskom sportisti, koji u Parizu juri 23. grend slem.

"Nema zvaničnog pravila šta igrač može, a šta ne može da kaže. Francuska teniska federacija se više neće oglašavati ovim povodom, niti će pokretati dalje postupke", poručili su organizatori turnira u Parizu. Time je stavljena tačka na spekulacije oko kazne za najboljeg igrača svih vremena, a nema sumnje da će biti razočarani u Prištini odakle je stigla poruka da Novak Đoković mora da bude sankcionisan zbog provokacija prema "Kosovu".

To znači da će Novak Đoković bez ikakvih problema nastaviti turnir u glavnom gradu Francuske. Njega u drugom kolu čeka Marton Fučovič, zatim okršaj protiv boljeg iz meča Van Aš - Davidovič Fokina, a do kraja turnira i neki od najboljih igrača na svijetu. Karlos Alkaraz bi mogao da bude najveći izazov, a na putu do 23. grend slema Đoković bi mogao da sretne mladog Španca u polufinalu.

