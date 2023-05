NIKOLA MIROTIĆ PODIJELIO NOVAKOVU PORUKU IZ PARIZA: Đoković napisao "Kosovo je srce Srbije", a onda se javio košarkaš

Čuveni košarkaš se oglasio na društvenim mrežama i podržao najboljeg srpskog sportistu.

Izvor: MN Press/MONDO/Nemanja Stanojčić

Novak Đoković je nakon pobjede nad Aleksandrom Kovačevićem u prvom kolu Rolan Garosa iz Pariza poslao poruku čitavom svijetu - Kosovo je Srbija! Iako su iz Prištine odmah stigle osude, pa i predlozi da bude kažnjen - što se neće desiti - ima i onih koji podržavaju najboljeg srpskog sportistu. Nikola Mirotić, jedan od najboljih košarkaša u Evropi, podijelio je fotografije Novakove poruke na svom Instagram profilu.

Nakon što su fotografije koje je napravio novinar MONDA Nemanja Stanojčić obišle svijet, na svoj stori okačio ih je i Mirotić, koji već nekoliko sezona igra za Barsleonu. Poznato je da je Nikola, nekadašnji reprezentativac Španije, veliki vjernik i da često posjećuje crkve i manastire, pa ne čudi što je podržao Novakove riječi o Kosovu i Metohiji, duhovnoj kolijevci srpskog naroda. Pogledajte kako je to izgledalo:

"Jedan je Novak Đoković", napisao je Mirotić uz fotografije na kojima se jasno vidi Novakova poruka iz Pariza. Svjestan je i on da bi to moglo da mu napravi probleme u karijeri i da kao Đoković, bude na udaru medija širom Evrope zbog ovakvih reči. Ipak, odlučio je da ne ćuti - podržao je najboljeg tenisera svih vremena i to u vrijeme kada se murali sa njegovim licem uništavaju na Kosovu i Metohiji, a iz Prištine ga konstantno napadaju.