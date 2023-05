NOVAKOVE RIJEČI ODZVANJAJU: "NE MRZE DOBRE, SAMO NAJBOLJE!" Đokovića opet napadaju, citirao legendu i zapušio im usta

Najbolji srpski teniser odgovorio je na pitanje o negativnim komentarima koje dobija na društvenim mrežama.

Izvor: Youtube/Roland-Garros/printscreen

Novak Đoković je porukom koju je poslao iz Pariza ukazao čitavom svijetu na dešavanja u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji, a njegova poruka na kameri brzo je postala glavna tema u teniskom svijetu. Novak Đoković se zbog toga našao na udaru "ministra" iz Prištine, Teniskog saveza "Kosova", ali i brojnih teniskih fanatika koji su na društvenim mrežama ostavljali drugačije komentare.

I prije ovoga se činilo da Novak Đoković ne dobija dovoljnu količinu podrške za sve što radi - daleko manje je voljen od Rodžera Federera i Rafaela Nadala čije je rekorde poobarao. Statistika kaže da je od tenisera iz samog svjetskog vrha najomraženiji, a to je Đoković prokomentarisao i na konferenciji za medije poslije prvog kola. Novinare je zanimalo kako on gleda na statistiku koja kaže da češće od ostalih tenisera dobija negativne komentare na različitim platformama.

"Da li vas to čudi? Da je drugačije, onda bi me čudilo. Znaš šta je rekao Kobi Brajant? Odličan je problem kada te neko mrzi, jer se ne mrze dobri, već najbolji. Ne mrzim nikoga, ne gajim takve emocije. Mržnja je negativna emocija i ako je neko ima prema meni, to govori više o toj osobi. Ne mislim da sam zaslužio da me neko mrzi. Ne bih promijenio ništa, radio sam ono šta sam mislio u trenutku. Bio sam uvijek autentičan i svoj, uvijek bih izabrao da budem svoj, nego da idem uz dlaku sistema. To je ono što najviše boli", rekao je najbolji svih vremena.

Po pojedinim istraživanjima koja su sprovedena pred turnir u Parizu, svaki pet tvit koji neko napiše o Novaku Đokoviću je u negativnom kontekstu. Često se ističe kako je srpski teniser "sebičan", dok ima i onih koji priželjkuju da do kraja karijere ne osvoji nijednu veliku titulu. Ovakav tretman nema mnogo sportista, a analiza je pokazala da je među teniserkama najčešće na udaru Arina Sabalenka iz Bjelorusije.