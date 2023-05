Britanci zbog Novakove poruke napali Srbina u Parizu! Miomir poručio: Đoković je heroj nacije!

Miomir Kecmanović odbranio je Novaka Đokovića od napada britanskih novinara na Rolan Garosu.

Poruka Novaka Đokovića na kameri i natpis "Kosovo je srce Srbije, stop nasilju", odjeknula je svijetom. Tako je dan kasnije na konferenciji za medije britanski novinar napao Miomira Kecmanovića na Rolan Garosu. I to poslije poraza i meča od pet sati glavna pitanja bila su u vezi Novakove poruke.

Odbranio je srpski igrač sunarodnika od takvih pitanja, pošto je novinar iz Britanije u uvodu u pitanje provukao i da je "Novak kao nacionalni heroj napisao tako nešto". "Novak je heroj nacije u Srbiji, nije nista senzacionalno. Nasilje je nepotrebno bilo gdje u ovom vremenu, posebno u domovini, uradio je nešto normalno, reagovao je, normalno je napisati tako nešto. Ne treba ulaziti u politiku i pričati o tome, ljudi sa određenim statusom, njihov glas treba da se čuje, njima se ljudi okreću i slušaju svoje heroje i ljude koje vole. Nemam porodicu i prijatelje u tom dijelu, ali bez obzira na to, stvari nisu ništa manje loše", počeo je Kecmanović.

Jedna novinarka potom je upitala Miomira za detalj iz završnice četvrtog seta kada je sa drugog terena uletjela loptica i on je poslije toga "lansirao" u vazduh. Dobio je opomenu, pa kaznu, čak je i supervizorka dolazila na teren. "Nije fer, pričao sam, raspravljao se. Kada donesu odluku, gotovo je. Ne postoji pravilo po kome mogu da me kazne što udaram lopticu koja nije naša. Nije smjela to da uradi. Mogla je da ignoriše, to je glupost. Razumio bih da sam nekoga na taj način ugrozio, ali ovako nema poente."

Jedno od pitanja bilo je u vezi novog softvera pod nazivom "Telohranitelj" koji je Rolan Garos pokrenuo pred start turnira. Radi se o programu koji štiti igrače od uvredljivih komentara na društvenim mrežama. "Treba svake nedjelje da postoji. Jeste zabrinjavajuće, ali tako je kako je. Mozete da se fokusirate na to ili da zaboravite. Kada izgubite to se dešava. Ne mogu da promijenim to što pišu. Svako piše šta god želi, jedna nedjelja neće da promijeni ništa. Dobijam loše komentare svaki put, od prijetnji smrću, psovki, stvari koje ne bih da kažem javno, ali možete da razumijete o čemu pričam. Ne dotiče me, na početku jeste, sada više ne.

Onda je uslijedilo još jedno pitanje o Novakovoj poruci i Kosovu, iako je momak koji nadzire konferenciju naglasio da pitanja budu samo o meču. "Ajde pitajte vi nešto, molim vas", prekinuo je Miomir pitanja stranih novinara i zamolio srpske medije da počnu sa pitanjima, u tom momentu su stranci ustali i otišli.

Propustio je Kecmanović pet meč lopti, meč je trajao pet sati, mogao je da ga završi u tri seta, na kraju je izgubio. "Šta da radim... Imao sam šansu, da sam iskoristio bilo bi drugačije. Ako ovako bude igrao, svaka mu čast, nerealno. Desilo se, mogao sam možda agresivnije, da napadnem servis. Da nije pogodio linije, bolje sam možda mogao da serviram."

Italijan Vavasori je u tom meču imao čak 106 vinera. "Nisu mi propuštene meč lopte ostale u glavi, svaki put na meč loptu sam pokušao nešto da napravim, nisam čekao da se nešto desi. Nisam uspio. Bilo je smiješno, pogađao je toliko linija, nisu morali da ih čiste koliko ih je on čistio."

Na kraju je prokomentarisao i kaznu koja će najvjerovatnije biti novčana zbog udaranja loptice. "Baš me brita za to. Niti je bila naša loptica, niti sam nekoga gađao", zaključio je Kecmanović.

