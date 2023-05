"NOVAK NIJE ISKREN OKO KOSOVA!" Engleski novinar napao Srbina zbog poruke o Kosovu i Metohiji!

Englezima se Novak nikada nije sviđao, a sada im se posebno ne sviđaju njegovi stavovi o Kosovu i Metohiji. Njega, naravno, nije briga!

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Nemanja Stanojčić

"Odreknite ga se, uništite mu reputaciju, deportujte ga - Novaka Đokovića nije briga!", naslov je teksta Olivera Brauna, urednika sporta britanskog "Telegrafa" koji se bavi Novakom Đokovićem i njegovim natpisom "Kosovo je srce Srbije, stop nasilju", koji je digao mnogo prašine ovih dana.

On navodi da je "fama oko Kosova idealna za čovjeka koji uživa u mentalitetu 'sam protiv svih'", pa objašnjava: "Ako Novak Đoković ima nešto specifično, to je da ga nije briga šta drugi misle. Možete da radite šta hoćete, nećete napraviti ni najmanju pukotinu u njegovom psihološkom oklopu. Toliko se vidi u njegovom novom skoku u turbulentne vode diplomatije. Napisao je "Kosovo je srce Srbije, stop nasilju" na najbližoj kameri na Rolan Garosu. Da li je možda ublažio svoju poruku nakon tvrdnji da to podstiče etničke tenzije? Sanjajte o tome!", navodi Braun.

On ističe da je Novak nakon svega podijelio sliku reportera MONDA Nemanje Stanojčića i na svom instagram profilu i da je izabrao da "duplira poruku".

"Sa Đokovićem nikada niste sigurni kako želi da bude posmatran. Nekada izgleda da je spreman na sve da bi ga javnost voljela, ali nekada izaziva kritike sa zadovoljstvo", piše engleski novinar.

Naravno, Novak je javno rekao da ga nije briga šta će se desiti i da li će ga zbog nekoliko patriotskih riječi Rolan Garos kazniti. Poslao je jasnu poruku - uradio bi to ponovo! Braun je takođe čitao istraživanje po kojem navijači najviše mrze Novaka od svih aktivnih tenisera i ističe da "nije ni blizu statusa Rodžera Federera i Rafaela Nadala" u svijetu. Novak je takođe vidio to istraživanje i jasno rekao da ga mrze jer je najbolji, a iskrenost mu niko ne spori.

"Ni njegovi najveći mrzitelji ne mogu da mu odreknu autentičnost. On je toliko predan odbijanju da se vakciniše da je u posljednjih devet mjeseci zbog toga propustio jedan grend slem i dva mastersa. Iako su ga sa jednog grend slema izbacili, a na jedan mu nisu dali da dođe", priznaje Braun.

Ipak, nemu očigledno smeta to što Novak smatra da je Kosovo dio Srbije i smatra da je kada šalje poruke o Kosovu - neiskren!

"Slična je jačina njegovih osjećanja vezanih za događaje na Kosovu gdje je više od 50 ljudi povrijeđeno zbog pokušaja Srba da spriječe novu albansku većinu da preuzme vlast. Njegov otac Srđan rođen je na Kosovu i Novak se brzo uhvatio sprskog nacionalističkog narativa da je Kosovo dio Srbije, iako je proglasilo nezavisnost 2008. godine. Ono gdje je Đoković malčice neiskren je kada insistira da nema namjeru da ulazi u političku debatu. Ipak je njegova poruka malo više od antiratnog slogana. On jasno podržava insistiranje svoje zemlje na teritorijalnom suverenitetu druge države. Da neko drugi to uradi, javila bi se vrlo brza negativna reakcija. Zamislite da Danil Medvedev piše 'Krim je srce Rusije'?", piše engleski novinar.

On naglašava da ipak situacija nije ista, jer samo 52 odsto članica Ujedinjenih nacija priznaje Kosovo kao nezavisnu državu, ali ipak navodi da je Đoković "tačno znao šta radi". Znao je. Zato ga i volimo!

(MONDO)