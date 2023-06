ČUVAM POKLON KOJI MI JE ĐOKOVIĆ DAO! Izgubio od Novaka, pa htio da ga "skine" na terenu - Ugo za MONDO: Uzeće 23 slema

Ugo Delijen je pričao o Novaku Đokoviću, njihovom meču iz Tokija i nezaboravnom poklonu koji je dobio od Srbina. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa, Nemanje Stanojčića.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković traži prolaz na Rolan Garosu i sprema se za meč sa Alehandrom Davidovičem Fokinom u trećem kolu grend slema u Francuskoj. Dok najbolji srpski teniser radi na pripremi iskoristili smo priliku da porazgovaramo sa jednim igračem baš o njemu. U pitanju je Ugo Delijen.

Ako vam ime zvuči odnekud poznato, da vas podsjetimo, radi se o bolivijskom teniseru koji je igrao protiv Novaka na Olimpijskim igrama u Tokiju. Ostao je upamćen po osmijehu, sjajnom raspoloženju uprkos poraza i tada je tražio majicu od Noleta koju je nešto kasnije i dobio. Dovoljno razloga za kratak razgovor sa njim koji je odmah prihvatio. "Nije trebalo ni da igram na tim Olimpijskim igrama", počeo je Delijen razgovor za MONDO.

Ubrzo je objasnio i kako je uopšte došlo do toga da zaigra u Japanu. "Imao sam prijavljen turnir u Gštadu (Švajcarska) i sve je bilo spremno da učestvujem tamo. Onda su mi u posljednjem trenutku javili da mogu da igram na Olimpijskim igrama. Odmah sam mom fizioterapeutu rekao da je to moj san i počeo sam da se molim da mi protivnik bude Đoković."

Mnoge njegove kolege nadaju se da Novaka neće sresti ni u kasnijim fazama, a kamoli u prvoj rundi. Bolivijac je to htio i želja mu se ispunila. Uprkos ubjedljivom porazu (6:2, 6:2), on se smijao. "Glavna želja bila mi je da učestvujem na Igrama i da budem dio toga, to se ipak igrana svake četiri godine, druga želja bila je da igram protiv Novaka, čovjeka koji je osvojio sve. Baš sam uživao, bilo je to nešto nevjerovatno za mene i nešto što ću zauvijek pamtiti, neki su govorili da nemam sreće na žrijebu i slično, ali ja baš smatram da je to bila sreća i da sam uživao."

Odmah poslije meča tražio je Novaku majicu. "Na terenu sam ga pitao, nije mogao tada da mi da i onda mi je donio u svlačionici. Čuvam je u svojoj kući, nisam je ponio na Rolan Garos."

Na slikovit način opisao je kako je za njega djelovao taj meč i sve što se tada dogodilo. "Bila je to velika satisfakcija za mene, isto kada sam igrao sa Rafom prvi put. Cijeli život maštaš o tome, gledao sam njih na televiziji. Onda se osjećaš kao da si na nekoj video igrici. To su idoli naše generacije, odrastali smo uz njihove mečeve i to rivalstvo. To su stvari u kojima uživam."

Na kraju smo ga pitali i šta misli, može li Novak da dođe do 23. grend slem pehara u Parizu. "Ne znam da li će osvojiti Rolan Garos, ali sam siguran da će osvojiti 23. grend slem trofej", zaključio je Delijen.