SRBI, PREĆI ĆETE U KATOLIKE KADA ČUJETE SVE! Šok-intervju Medvedeva: Zapamtićete šta sam vam sada rekao o ratu

Bivši ukrajinski teniser Andrej Medvedev prozivao je Novaka Đokovića, spominjao poruku na kameri oko Kosova..

Izvor: Profimedia

Za mjesto u finalu Rolan Garosa igraće Novak Đoković i Karlos Alkaraz, a taj meč privlači ogromnu pažnju javnosti. To je glavna tema u svijetu tenisa i nešto o čemu svi pričaju. Tako i nekadašnji ukrajinski teniser Andrej Medvedev (48) koji je spomenuo i taj okršaj, ali je u isto vrijeme prozivao srpskog tenisera i spominjao je Rusiju i Kosovo.

Priča koja je krenula kao sportska tema o dešavanjima na pariskoj šljaci otišla je u neki drugi smjer. Prvo je pričao o meču koji slijedi. "Iskustvo i motivacija su na Novakovoj strani, zna da mu sat otkucava i da mora da pokuša da osvoji titulu, posebno pošto Rafa nije tu. Odlučiće detalji. Mladi udarač igra protiv iskusnog vuka. Pitajte me ko će da pobijedi kada izađu na teren da se zagrijavaju, tada već mogu da vidim", rekao je Medvedev za "B92".

Kada je dobio pitanje o trci za najboljeg tenisera svih vremena i borbi Đokovića, Nadal i Federera, stvari su otišle u drugom smjeru, pa je čak optužio Novaka Đokovića i njegovu porodicu da podržavaju Rusiju u ratu protiv Ukrajine?! "Ne možete protiv matematike, Novak je osvojio više turnira. Možda mi se ne sviđa to što Novak radi i što njegova porodica podržava Rusiju tokom rata u Ukrajini. Možda ga zbog toga ne poštujem, ali ne možete protiv matematike. Tip je držao četiri grend slem turnira u isto vrijeme. To je nevjerovatno, nemoguće. Nikada nisam mislio da iko, uključujući i Rodžera Federera, to može postići, jer je konkurencija prejaka."

Izgleda da je Medvedev, nekadašnji četvrti reket svijeta zaboravio i da je Novak pružao podršku Ukrajini... "Veliki sam navijač Đokovića i ništa nemam protiv njega i ne mogu da ga krivim. Igra tenis, ne želi da izlazi mnogo van toga, ima dovoljno problema. Međutim, kada je rat počinjao trebalo je da kaže nešto protiv toga, da napiše to javno na kameri. Kada su počeli problemi na Kosovu, par dana kasnije je na Rolan Garosu na kameri pisao o tome. To znači da igrač ima moć da utiče na mišljenja ljudi. Mogao je ranije to da učini i da pruži podršku Ukrajini, nije to učinio. Poštovanje prema njemu kao teniseru i dalje stoji, ali je poštovanje prema njemu kao čoveku palo dokle god ne shvati da je njegovo mišljenje bilo pogrešno, možda izađe i uradi nešto, a možda i ne."

Izvor: Profimedia

Andrej je želio da Novak uradi nešto više i to javno. "Očekivao sam da kaže 'Ja sam protiv Putina, Rusija je teroristička zemlja'. Mora da prizna da su Rusi kriminalci, saznaćete svi vi to uskoro i bićete šokirani. Onda ćete reći da sam vam to rekao na Rolan Garosu 2023. godine. Vidjećete činjenice i to je nemoguće sakriti. Novak je mogao nešto da uradi ranije. U dubini ima tu ljubav, napolju pokazuje podršku Ukrajini, ne pokazuje podršku Rusiji - to je dovoljno. Samo se nadam da ova stvar ne utiče na njegov kvalitet igre i na rezultat."

Za kraj je imao i poruku za sve Srbe, uz . "Rusija nema šanse da dobije rat, bićete šokirani kada čujete šta je sve sakriveno 'pod tepihom' u Kremlju. Ne bi me čudilo da Srbi pređu u katolicizam u potpunosti. Ozbiljan sam. Ili makar nećete imati takav stav prema Rusiji, govorim vam to iz srca. Volim Srbiju, to je lijepa zemlja puna sjajnih ljudi, samo ste se izgubili kao i mi, jer vjerujete da su Rusi nešto posebno, a oni su svi kriminalci. Vi ste dobra nacija, samo treba da imate prave informacije. Njihovi dokumentarci na televiziji čista su fikcija, uzmete crno-bijelu kameru, kreirate ono što hoćete i onda prikažete kao da je iz ratne zone, a sve je ustvari snimljeno u studiju. Srećno i vama i Novaku", zaključio je Medvedev.