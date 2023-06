NOVAK NE DOPUŠTA DA MU "NABIJAJU" PRITISAK! Posljednja izjava pred finale Rolan Garosa: Samo je odmahnuo glavom!

Novak Đoković nije želio da se previše potencira važnost meča sa Kasperom Rudom, kao što je to bilo na US Openu 2021.

Srpski teniser Novak Đoković danas od 14.30 igra protiv Kaspera Ruda za pehar Rolan Garosa, a ulog je na prvu ruku veliki. Nole ne samo da može da se vrati na prvo mjesto ATP liste od ponedjeljka i dođe do trećeg pehara na Rolan Garosu, nego ima priliku da postane prvi teniser u istoriji sporta koji je osvojio 23 grend slema. Na taj način će preskočiti svog najvećeg rivala Rafu Nadala, i to na njegovom omiljenom terenu, međutim Đoković je dobro naučio lekciju sa US Opena 2021. godine kada ga je pritisak "pojeo" protiv Danila Medvedeva i sebi ne dozvoljava da ponovi istu stvar.