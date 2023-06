NOVAK DAJE NAJVEĆI BAKŠIŠ, NARUČUJE SAMO JEDNOG PJEVAČA! Harmonikaš svirao Đokoviću pa otkrio: On to tako zbog Kosova

Saznali smo koji je omiljeni pjevač Novaka Đokovića, šta naručuje Nikola Jokić i zašto je najbolji teniser svijeta tako srčan kad čuje naše pjesme.

Izvor: TV Prva/screenshot

Novak Đoković i Nikola Jokić osim što su najbolji u onome čime se bave i što su Srbi imaju još nešto zajedničko - harmonikaša. Poznati srpski harmonikaš Petar Marić je snimljen kako zabavlja i jednog i drugog, a sada je u jutarnjem programu "TV Prva" otkrio kako je počelo prijateljstvo sa najboljim teniserom svijeta.

"Moram to da ispričam ispočetka. Kao jako mali sa sedam-osam godina dolazio sam na slavu kod mog kuma. Tamo je bio otac Novaka Đokvića Srđan i njegova majka Dijana i oni su mene primjetili. Kako sam ja rastao i postao veliko ime u svijetu jedne godine su odlučili da me pozoviu na vjenčanje Bojana, Novakovog strica. Sprijateljili smo baš lijepo i naše druženje traje od tada, sedam-osam godina. Sada nijedno njegovo slavlje ne može da prođe bez mene", rekao je ponosno Marić.

Potom je otkrio da je imao priliku da svira i Nikoli Jokiću i da je tom prilikom dobio vrlo vrijednu uspomenu! "Svirao sam i Jokiću i imam njegovu patiku broj 56! Drago mi je da me je ta harmonika dovela do toga da upoznam sve te ljude i sigurno da je moj dosadašnji rad tako nagrađen na najljepši mogući način", rekao je on.

Upitan je ko je žustriji, ko je temperamentniji kada čuje harmoniku, a poznati muzičar je istakao da je to ipak najbolji teniser svijeta.

"Ja bih rekao da je Novak zbog neke te vuče srpske korijene dole sa Kosova malo je srčaniji. Ali i Jokić je super, voli neke mirnije somborske pjesmice. To su najveći ambasadori Srbije, ljudi koji su ovu zemlju stavili na veliki pijedestal i svi moramo da im dajemo vjetar u leđa da budu još bolji ako je to moguće", dodao je on.

Na kraju je sve zanimalo šta vole da naručuju dvojica sjajnih sportista od pjesama. "Novak voli dosta Miroslava Ilića, voli neke prave lijepe srpske pjesme,. Ali pod broj 1 Miroslav Ilić. On daje najveći bakšiš! Jokić naručuje neke laganije pjesme, prave somborske", rekao je on pa otkrio: "Dijana Đoković jako lijepo pjeva, Novak voli da uhvati mikrofon i dobro mu ide, malo je lošiji nego kad igra tenis", završio je on.