FEDERER JOŠ NIJE SHVATIO DA JE ĐOKOVIĆ NAJBOLJI! Vajda otvorio dušu: Pogodilo me kada mi je Novak to napisao

Marijan Vajda pričao je o Novaku Đokoviću, ttuli na Rolan Garosu, Rodžeru Federeru...

Novak Đoković dominira i obara rekorde, osvajanjem Rolan Garosa podigao je 23. grend slem trofej u karijeri i prestigao Rafaela Nadala po tome. Ovog puta u njegovoj loži nije bio Marijan Vajda, čovek sa kojim je osvojio 20 slemova finalni meč protiv Kaspera Ruda pratio je na TV-u. Poslije svega toga otkrio je da je dobio dirljivu poruku od srpskog asa.

O tituli Srbina, uspjehu koji je napravio, emocijama koje su ga preplavile, o svemu tome Marijan je pričao sa širokim osmijehom na licu. "Morao sam da gledam meč sa Rudom, prvi set je sve odlučio, Kasper je poveo sa 4:1 i krenuo je silovito, kao da je na sprintu, a ne na maratonu. Novak je kontrolisao dešavanja u završnici tog seta i oonda je u naredna dva sve išlo onako kako je želio. Taktički savršeno, igrao je na pravi način i nije mu dozvolio da se vrati u meč", počeo je Vajda razgovor za slovački portal "Sport aktuality".

Uprkos razlici u godinama, Novak je savladao mlađe igrače poput Karena Hačanova, Karlosa Alkaraza, Ruda. "Sve je stvar psihe, Đokovićevo iskustvo sa slemova je neprocjenjivo. Zna kako da igra, kako da koristi energiju, kako da se bori sa uslovima, čak i ako izgubi set, to na njega ne utiče, jer je mentalno jak, to iskustvo donosi pola pobede kada meč počne. Vidjeli ste to kod Alkaraza, koliko puta se okrenuo ka treneru Fereru tokom meča. Poslije toga je i sam priznao da nikada nije igrao meč takvog intenziteta, njegovo drugo, Novakovo 45. polufinale u karijeri. Nikada prije se nije suočio sa tako teškim protivnikom, mečevi sa Novakom su neki drugi nivo svega. Svaka razmjena je drugačija, svaki udarac je tehnički drugačiji, jednostavno Karlos je 'izgorio' u svemu tome i njegovo tijelo počelo je da se grči."

Čim se finalni meč završio, Vajda se odmah javio Novaku. "Odmah sam mu poslao glasovnu poruku, rekao sam mu da sam presrećan zbog uspjeha. Nekoliko sati kasnije mi je odgovorio, rekao mi je da cijeni to što sam rekao i da ne zaboravlja da sam ja i dalje član njegovog tima i porodice. To me je pogodilo. Čestitao sam svima, ne samo njemu, već i svakom članu tima. Osjetio sam se kao da sam bio tamo. Uživao sam u njegovoj tituli, posebno jer je šljaka najteža podloga za njega."

U momentu kada je intervju napravljen, Federer nije poslao čestitku Đokoviću, učinio je to tek u petak. "Ne znam zašto nije, mada ne bih tome pridavao veliki značaj. Čestitaće mu, biće mu potrebno vrijeme da shvati i da prihvati da je Đoković najbolji igrač svih vremena, sada nema nikakve sumnje u to. Sa ovakvom formom i rezultatima, on je na Vimbldonu favorit. Ne bih da komentarišem odnos između njega i Rodžera, sve zavisi od toga koliko je spreman da prihvati da je Novak bolji."

Srpski igrač ima šansu da osvoji kalendarski slem, ima titule sa Australijan opena i Rolan Garosa, ostali su još Vimbldon i US open. "Ima veliku šansu, već na Vimbldonu. Psihologija će imati veliki uticaj u Americi. Na toj podlozi mnogi se odlično snalaze, Alkaraz brani titulu, Zverev se vraća, Medvedev je tu, biće mnogo jača konkurencija u Njujorku. Dobra stvar je što nema Olimpijskih igara, kao što je bio slučaj 2021. godine kada je mogao da osvoji sve četiri titule. To znači da Nole neće dva puta ponoviti istu grešku."

Navijači, stručnjaci, mnogi mediji, već su proglasili Alkaraza kao nasljednika "velike trojke" i vjeruju da će on osvajati slemove u budućnosti. "Moramo da priznamo da je Karlos najkompletniji od svih mladih igrača i da ima najveću šansu da ide koracima 'velike trojke'. Ima kvalitete svakog od njih, samo mu fali iskustvo. Vrijeme radi za njega, mlad je, moraće da nauči kako da se nosi sa pritiskom. Đoković je i dalje najkompletniji igrač na grend slemovima i prošao je kroz mnoge novinarske zamke. Čeka i Alkaraza težak put.", zaključio je Vajda.