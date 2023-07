BJELORUSKINJA OČITALA LEKCIJU NA VIMBLDONU: Pitali je za Ukrajinu i rukovanje, ona pobjesnila

Oglasila se Viktorija Azarenka nakon što su novinari insistirali na njenom potezu poslije poraza od Eline Svitoline.

Izvor: Youtube/pritnscreen/ WTA Fans Show

Ne prestaju problemi koje prave susreti ukrajinskih sa ruskim i bjeloruskim teniserkama na Vimbldonu. Sada smo u četvrtom kolu ženskog singla gledali dramatičan meč Elene Svitoline i Viktorije Azarenke u kome je Ukrajinka pobijedila Bjeloruskinju 2:6, 6:4, 7:6, a na kraju se ove dvije teniserke nisu pozdravile. Pošto je Svitolina ranije istakla da se neće pozdravljati sa Ruskinjama i Bjeloruskinjama, Azarenka joj je samo mahnula sa mreže i otišla u svlačionicu.

"Zaista ne znam zašto sam to uradila, nemam ideju. Neću to moći da ponovim", rekla je Azarenka kada su je pitali zašto se odlučila samo da mahne, a onda se naljutila na novinare. Nastavili su da je pitaju o odnosu sa Svitolinom, na šta je burno reagovala.

"Mislim da vi forsirate svaki ovakav momenat da napravite veliku priču tamo gdje zaista nema poente da to radite. Znam Elinu dugo, uvijek smo imale dobar odnos, ali sada su tu neke druge okolnosti. Ne mislim da će to što od svega pravite priču napraviti neku razliku. Ne kažem vama lično, ali mnogo ljudi priča o ovome kao da će to nekome promijeniti nešto u životu, a neće. Što se više priča o tome, to će biti veća tema, a nema nikakvu poentu, nikakav efekat, ništa ne mijenja", istakla je Viktorija Azarenka poslije meča. Pogledajte njen potez na mreži:

Elina Svitolina volvió a competir en abril luego de ser madre.



En solo 3 meses logró...



✅ Título en Estrasburgo.

✅ Cuartos en Roland Garros.

✅ Cuartos en Wimbledon.



Impresionantepic.twitter.com/pV2gJTstSL — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1)July 9, 2023

Popularna Vika ima 33 godine i u karijeri je osvojila dva grend slema i to Australijan open 2012. i 2013. godine. Na Vimbldonu je 2011. i 2012. bila u polufinalu, a na prvom mjestu VTA liste svojevremeno je provela 51 nedjelju. Trenutno je 20. na VTA listi, ali se nada da će skočiti jedno ili dva mjesta na listi nakon Vimbldona.

