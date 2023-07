ŠTA STOJI IZA RIGOROZNOG KODEKSA OBLAČENJA NA VIMBLDONU: Istorija stara 146 godina - NOVO PRAVILO za žene sve mijenja!

Po prvi put u svojoj istoriji, Vimbldon je ublažio pravila oblačenja. Zašto su tako strogi?

Prvi put u 146 godina, Vimbldon je promijenio pravila oblačenja za žene: teniserkama je sada dozvoljeno da nose donje dijelove odjeće tamne boje. Ovaj potez je napravljen kako bi se teniserke oslobodile mentalnog opterećenja tokom menstruacije. Seli Bolton, direktorka turnira, rekla je da se nada da će novo pravilo "pomoći teniserkama da se fokusiraju isključivo na svoj učinak, tako što će otkloniti potencijalni izvor anksioznosti".

Vimbldon je jedini turnir koji od igrača zahtijeva da budu obučeni skroz u bijelo. Ni krem, ni bež - isključivo bijela boja, u kojoj moraju da budu i svi aksesoari, kao što su obuća, čarape, kačketi. Ukoliko postoji bilo kakav detalj u boji, on ne smije da bude duži od jednog centimetra. To je bilo tradicionalno pravilo turnira, koje je, prema knjizi "Moda tenisa: 125 godina promjene odjeće", nastalo osamdesetih godina 19. vijeka. Bijela boja je izabrana kako bi se umanjila vidljivost fleka od znoja, naročito jer je tada bilo "nezamislivo gledati damu koja se znoji". Sada se sve mijenja, a mnoge teniserke su to i pozdravile.

"To je apsolutno nešto o čemu teniserke na Vimbldonu pričaju. Možda ne za medije, ali definitivno među sobom", objasnila je prošle godine teniserka Heder Botson. Dodala je da simptomi menstruacije već dovoljno otežavaju igru, čak i pored uzimanja lijeka za odlaganje menstrualnog ciklusa.

Za novinara Krisa Bauersa, koji je napisao biografije Rodžera Federera i Novaka Đokovića, ova promjena je slučaj da Vimbldon poklekne pred društvenim pritiskom. "Vimbldon je bio na veoma neprijatnom terenu. Mislim da nisu imali mnogo izbora u ovom pogledu". Ideja da se od sportistkinja zahtijeva da se oblače na bilo koji drugi način osim onog koji najbolje odgovara njihovim zahtjevima na terenu, u najboljem slučaju je čudna, u najgorem arhaična i seksistička.

Nije samo Vimbldon taj koji primjenjuje kodeks oblačenja. U centru pažnje bila je Serena Vilijams koja je nosila specifično odijelo kako bi osvojila Otvoreno prvenstvo Francuske 2018. To je bio njen prvi grend slem meč od porođaja. Bilo joj je zabranjeno da ga nosi na budućim turnirima, a jedan komentator je tada napisao: "Ovo o čemu se zapravo radi je policija nad ženskim tijelima i posebno - način na koji su tijela crnih žena drugačija, se**ualizovana i dehumanizovana".

Ali čak i ako drugi turniri sprovode pravila oblačenja, Vimbldon je izvan granica u pogledu rigidnosti svojih pravila. Kako Keren Ben-Horin, modni dizajner specijalizovan za trikotažu, kaže za BBC Culture: "Teniski teren je oduvijek bio arena u kojoj su žene izazivale i širile granice koje je društvo postavilo. Pošto je Vimbldon oduvijek bio tradicionalniji i konzervativniji turnir od svojih američkih ili francuskih kolega, postao je pozornica u kojoj je i najmanji izraz individualizma u velikoj mjeri naglašen".

Pravila i prekršioci pravila

Prema riječima Bauersa, ono što se ne cijeni je to što su "ograničenja i za muškarce i za žene na Vimbldonu postala mnogo stroža od 80-ih godina". Strogi bijeli kodeks oblačenja dio je brenda Vimbldona koji povezujemo sa jagodama i šampanjcem, isto koliko i sa tenisom, kaže Bauers. On vjeruje da Vimbldon nema razloga da insistira na tome da morate da nosite određenu odjeću, ali da ipak to radi.

Bio je 20. jun 1919. kada se na Vimbldonu pojavila, tada 20-godišnja, Francuskinja Suzan Lenglen. Desio se skandal koji je potpuno promijenio istoriju tenisa. Ljubitelji "bijelog sporta" znali su ko je ona, ali nisu mogli da vjeruju kada su vidjeli u čemu je izašla na teren. Pojavila se u kratkoj suknji, do tada nezamislivoj u tenisu. Štampa u Velikoj Britaniji je njenu pojavu odmah okarakterisala riječima "nepristojan izgled", ali Suzan Lenglen nije marila. Osvojila je titulu na Vimbldonu. Tu i četiri naredne. Uzela je i dva trofeja na Rolan Garosu, ali i tri olimpijske medalje. Dok je engleska štampa pisala da je "nezamislivo da se donji veš vidi dok žena igra tenis", Suzan je briljirala na terenu.

Godine 1949. Gertruda "Gusi" Moran nosila je haljinu dizajnera Teda Tinlinga, koji je radio na turniru od kasne 1920. U SAD, gdje je igrala, Moran se igrala sa šortsevima i voljela je jarke boje. Znajući da turnir nije dozvoljavao boju, Tinling je dodao čipkasti donji veš, što je izazvalo medijski skandal za organizatore i postalo izgovor za njegovu smjenu.

Ipak, ovo pravilo se dugo čekalo.

"Ići na Vimbldon i razmišljati da li ćeš dobiti menstruaciju ili ne, stvarno je naporno! To je najgori osjećaj na svijetu. Uvijek nosiš tri različita šortsa ili crni šorts ispod bijelog. Mislim da su sve žene oduševljene odlukom, jer će mnogo umanjiti stres. Niko ne želi da im se vide fleke na velikom događaju kao što je Vimbldon. To je vjerovatno najgora noćna mora svake žene", zaključila je teniserka Džesika Pegula.

