"Smeta vam što je Novak Srbin, zato ga ne volite!" Britanac sve objasnio: Shvatite, njega baš briga!

Novak Đoković ne mari za mišljenje drugih. Zato je tu gdje jeste.

"Novaka Đokovića nije briga šta mislimo o njemu, to je ono što ga čini tako zanimljivim", piše Stefano Hetfild, dugogodišnji urednik brojnih engleskih medija poput "Metroa", a sada kolumnista na portalu "Inews". Inače veliki navijač Fulama i obožavatelj Aleksandra Mitrovića, Hetfild poručuje Englezima da, ma šta oni radili, Srbin neće željeti da im se pokori.

"On neće žrtvovati svoja mišljenja da se dopadne publici i ne juri popularnost. Ima nečega u tome čemu se treba diviti. Novak Đoković je najopsesivnije predan elitni sportista na svijetu. To ga čini i najfascinantnijim. Molim vas, čujte me. Znam da kolutate očima i pasivno agresivno uzdišete jer sam "tako dosadan". Izgleda da nikako ne možemo da zavolimo najboljeg tenisera svijeta, čovjeka koji je na putu da osvoji svoju osmu titulu Vimbldona, petu zaredom", navodi Stefano Hetfild na početku svog teksta.

On podsjeća da je Rafael Nadal dobio nagradu za najpopularnijeg tenisera na svijetu i to nakon što je Rodžer Federer 19 godina uzimao taj trofej, a da je jako teško zamisliti da Novak dođe do te titule.

"Da, znam da je antivakser koji je odbio da se vakciniše kako bi igrao na Australijan openu i drugim turnirima. I naravno ovo će naljutiti mnoge navijače. Ja se apsolutno ne slažem sa njim, ali mogu da vidim kako je njegova vjera u sebe dovela do tog stava koji je dio njegove šire filozofije. Njegovo je tijelo zaista njegov hram. On neće ništa od svojih uvjerenja žrtvovati kako bi bio popularan", ističe Hetfild.

On podsjeća da je mnogima nevjerovatna i njegova ishrana, pa vidimo ipak da to pali. Od svih tenisera na ATP turu on se najmanje povređuje i nevjerovatno je izdržljiv, fleksibilan...

"Đoković je na dijeti koja se sastoju samo od povrća, orašastih plodova, sjemenki, bijelog mesa, ribe, voća i zdravih ulja. Ne unosi gluten,jer je jednom pao na nekom naučno neutemeljenom testu i to je za njega bilo dovoljno. Dodajte tome jogu i taj-či, vidite kako je Rajan Gigs imao karijeru bez povreda pošto je krenuo da se bavi tim stvarima", dodaje engleski novinar.

Podsjetio je Hetfild na onu čuvenu izjavu srpskog tenisera da je tenis igra nerava i glave jer su danas svi u formu i svi imaju sjajne forhende i bekende, a onda je udario pravo u centar!

"Da li stereotipno gledamo Đokovića kao strogog i dosadnog istočnoevropljanina i propuštamo da vidimo koliko je duhovit? Njegov srpski pogled na balkansku politiku nas takođe ostavlja u nelagodi. Đokovića nije briga, on ima svoju viziju. Sve to ga čini teškim čovjekom da ga zavolite, šta god da se desi na Centralnom terenu. Ali ga takođe čini i najzanimljivjim sportistom svijeta", navodi Stefano Hetfild na kraju svog sjajnog teksta.