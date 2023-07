TRKULJA SE VRATIO U BORAC M:TEL! Doskorašnji trener Mladosti biće pomoćnik Smajlagiću - "Velika je stvar raditi sa njim"

Goran Trkulja biće u narednom periodu pomoćnik Irfanu Smajlagiću na klupi Borca m:tel.

Goran Trkulja, doskorašnji trener ruukometaša Mladosti, biće u narednom periodu pomoćnik Irfana Smajlagića na klupi Borca m:tel!

Trkulja je sa Mlsdosti osvojio titulu u Prvoj ligi Republike Srpske, a nakon što je klub iz finansijskih razloga odustao od nastupa u Premijer ligi BiH, podnio je ostavku i vratio se u klub za koji je nastupao velikim dijelom karijere.

"Velika je stvar raditi sa trenerom Smajlagićem. To je sigurno čovjek koji može, pogotovo meni koji sam početnik u ovom poslu, puno stvari pokazati, mogu mnogo da naučim od njega. Velika je odgovornost, ali takav je posao, šta da se radi", rekao je Trkulja za MONDO, podvukaši da tek treba da razgovara sa novoimenovanim trenerom Borca kad je riječ o predstojećim obavezama.

"Tek jutros smo završili ove neke formalnosti, nismo još konkretno pričali, tako da ne mogu sad oko toga da govorim dok ne bude nešto više. Pripreme bi, kako stvari stoje, trebalo da počnu 25. jula, pa će se do tad vjerovatno neke stvari i znati, vezano za ekipu, ali i za sami tok priprema, odnosno gdje će se pripreme održavati."

Da li će pojedini igrači iz Mladosti u narednoj sezoni nositi crveno-plavi dres?

"Nismo o tome pričali, to je najviše do trenera Smajlagića. Ako ja mogu nekoga da predložim, sigurno da ima kvaliteta u ekipi Mladosti, ali, naravno, to je na treneru Smailagiću da on vidi i da kaže, ako je zainteresovan za nekoga od momaka, ja ću preporučiti nekoga ko bi mogao da pomogne Borcu."

Pred njim, ali i Smajlagićem, mnogo je posla kako bi, u rezultatskom smislu, ispravili prošlu sezonu, u kojoj su crveno-plavi bili tek desetoplasirani.

"Prošle sezone u jednom trenutku jeste bilo, narodski rečeno, 'guravo', ali mislim da nije bilo opasnosti za ispadanje. Po meni je trener Mikić odradio super stvar jer je Borac prošle godine dobio par mladih igrača koji nisu imali zapaženu ulogu do prošle godine. Dobili su u toj sezoni neku minutažu koja će nam u ovoj sezoni što dolazi dobro doći. Prvenstveno mislim na Nikšu Petrovića koji je skoro non-stop igrao, Ognjena Kalamandu, Milenka Rožića... To su mladi momci koji tek treba da dođu, a oni već imaju jedno veliko iskustvo igranja Premijer lige. Sa tim njihovim iskustvom, uz određena pojačanja koja treba da stignu u Borac, mislim da ćemo se vratiti tamo gdje nam je i mjesto, a to je vrh tabele", zaključio je Trkulja razgovor za MONDO.

