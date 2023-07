Morao si to da uradiš, ko zna šta bi se dogodilo! Đoković nije prećutao Britancu: Nikad to nisam doživio, nepravedno je!

Novak Đoković je na konferenciji za medije pričao o meču sa Sinerom, finalu sa Alkarazom, publici na Vimbldonu...

Izvor: Youtube/Wimbledon/screenshot

Novak Đoković ide po novi grend slem trofej, ukupno 24. u karijeri. Igraće protiv Karlosa Alkaraza za titulu na Vimbldonu i prvo mjesto. U momentima kada je španski igrač završavao posao protiv Danila Medvedeva je Srbin došao na konferenciju za medije poslije svog meča sa Janikom Sinerom.

Izdržao je sve nalete Italijana i pobijedio (6:3, 6:4, 7:6). "Vodila se velika borba, pobijedio sam u tri seta i svaki od setova bio je težak. ON se trudio da igra agresivno, ravno je udarao, izdržao sam sve. Pronašao sam svoje udarce, bilo je oscilacija sa servisom, mada je najbitnije da sam pobijedio u tri seta", rekao je Novak.

Motivaciju ima, iskustvo mu ne manjka. "Imam najveće ambicije, hoću titulu i to se ne mijenja u odnosu na bilo šta. Možda neki smatraju da je titula u Parizu za mene bila olakšanje, ali pritisak i dalje postoji. Ježim se, osjećam leptiriće u stomaku kada izlazim na teren, svaki put kao da je prvi meč. Ciljevi su isti i tu se ne razlikuje. Što se iskustva tiče, da, iskusniji sam od njih i to može da utiče na početak meča, ali ne na ishod. Ko bude bolji mentalno i fizički, biće šampion."

Biće ovo njegovo 35. grend slem finale. "To je planina koju možeš da osjetiš i ne može grend slem da se poredi ni sa čim. Potrebna je nevjerovatna posvećenost, finale će biti vjerovatno najgledaniji meč. Rekao sam više puta da su mi slemovi prioritet i trudim se da mi tu bude vrhunac forme, svi ostali turniri su uvertira za to. Imam dobar tim oko sebe, radimo dobro, plod svega toga dolazi u završnoj fazi takmičenja, nije gotovo dok ne podignem pehar."

Nezaobilazne teme bile su u vezi kazne sudije koji mu je prvo oteo poen, pa ga onda opomenuo za prekoračenje vremena. Onda se u trećem setu svađao i sa publikom u gemu u kom je spasao dvije brejk lopte. "Sa publikom je sve to ljubav. Ljubav i prihvatanje. Što se odluke sudije tiče, nisam primijetio da je vrijeme isteklo, ako se to desi jednom to je u redu, ali je bila prva kazna, pa onda to. Morao je da prepozna trenutak. Stvarno je bio to stresan momenat i gem za mene. Ko zna šta bi bilo da ga je Janik osvojio, ovako sam ostao smiren. Nikada mi se to do sada nije desilo u karijeri, smatram da nije bila pravedna odluka, ali šta je tu je. Gotovo je, pomirio sam se sa tim."

Dok je trajala konferencija Alkaraz je uspio da slomi Medvedeva i da zakaže meč sa Novakom. "Vjerovatno očigledno finale od starta turnira, biće to njegovo prvo finale na Vimbldonu, igra odlično na travi. Mnogi su pričali da je njegova igra idealna za šljaku, ali je odličan na svim podlogama. Jedno od mojih najjačih oružja u karijeri bila je ta adaptacija na sve podloge, on je to naučio jako mlad i zaslužuje pohvale za to, razvio je dobru igru na travi. Želim titulu, čeka me najveći iuazov u ovom trenutku i fizički i mentalno. On može da trči, brz je, ali i sebe smatram kompletnim igračem. Mučio se na Rolan Garosu, ali je trava potpuno drugačija. I on i ja smo gladni uspjeha, vidjećemo šta će biti", zaključio je Đoković.

Pogledajte 00:53 Novaku ukrali poen na Vimbldonu Izvor: RTS Izvor: RTS

