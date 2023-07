Idem kod psihologa, pa pred Đokovića! Alkaraz otkrio tajnu: Evo zašto neće biti kao prošli put protiv Novaka!

Karlos Alkaraz otkrio kako će se pripremati za finale Vimbldona protiv Novaka Đokovića.

Španski teniser Karlos Alkaraz otkrio je da se priprema za finale Vimbldona protiv Novaka Đokovića zajedno sa psihologom. Nakon svog "potonuća" u njihovom međusobnom meču na Rolan Garosu, trenutno prvi teniser svijeta želi da potpuno spreman dočeka meč za titulu u Londonu. "Pokušaću da ne izađem na teren sa toliko napetih živaca koliko sam vjerovatno potrošio na Rolan Garosu, gdje uopšte nisam uživao u prvom setu. Sad hoću da uradim nešto potpuno drugačije, da 'isključim' napetost i da uživam u trenutku. Biće to drugačije. Nadam se da neće biti grčeva okom finala. Mislim da ću biti bolji u nedjelju", rekao je on.

"Imam psihologa koji radi sa mnom od početka 2020. godine. Ona mi pomaže mnogo. Razgovaraću sa njom kako da se pripremim za meč, to je važan trenutak za mene. Neće biti lako, ali pričaću sa njom", dodao je Španac.

Alkaraz ima iskustvo osvajanja grend slema, jer je aktuelni šampion US Opena, koji je za sada i njegov jedini trofej najveće težine. Ipak, on tvrdi da bi trijumf na Vimbldonu stavio ispred te pobjede u Njujorku.

"Vjerovatno će to biti najbolji momenat mog života. Vjerovatno... Nastup u ovdašnjem finalu je nešto o čemu sam sanjao kada sam počeo da igram tenis. Kao što sam već rekao, još je bolje što ću igrati protiv Novaka. Biće to zaista emotivan trenutak za mene. Pokušaću da ostanem miran, jer je za Novaka to još jedan dan, još jedan trenutak. A za mene to će biti najbolji momenat u životu", rekao je Alkaraz.

Duel za titulu Vimbldona počeć u nedjelju u 15 časova.