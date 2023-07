Srbija sa sedam debitanata pokazala zube Španiji, ali na kraju poražena

Vaterpolo reprezentacija Srbije pružila veoma dobar otpor u podmlađenom sastavu protiv Španije, ali je na kraju ipak poražena.

Izvor: Profimedia

Vaterpolo reprezentacija Srbije izgubila je na startu Svjetskog prvenstva o Španije 16:14 (2:3, 3:5, 5:5, 4:3) pruživši više nego dobar otpor najboljem timu svijeta, posebno ako se zna da su "delfini" igrali u podmlađeno sastavu bez Dušana Mandića i sa čak sedmoricom debitanata.

Strahinja Rašović je lijepo otvorio meč i doveo Srbiju do vođstva od 2:0, ali potom su se Španci uozbilji i serijom 7:0 prešli u veliku prednost, međutim nijednog trenutka "delfini" nisu odustajali i do posljednjeg trenutka su se borili makar za remi. Na kraju, poraz od dva razlike je podnošljiv i biće elemenata igre kojima će selektor Uroš Stevanović biti zadovoljan, ali to svakako nije odbrana koja je u pojedinim trenucima bila neubjedljiva.

Najefikasniji akter kod Srbije bio je Strahinja Rašović sa šest golova, Nikola Jakšić je dodao četiri, a po jednom su se u strijelce upisivali Marko Radulović, Sava Ranđelović, Đorđe Lazić i Radomir Drašović. S druge strane Granados (pet) i Perone (4) su predvodili Španiju.

Srbija već za dva dana igra protiv Južne Afrike (19. jul od devet ujutru), odnosno ključni meč je 21. jula protiv Crne Gore (21. jul od pet ujutru). Direktan prolaz u četvrtfinale ima samo prvoplasirani tim, a drugi i treći idu u plej-of.