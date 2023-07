SRBIJA OD 0:5 DO POBJEDE POSLIJE DRAME! Crna Gora je srušena, Hrvatska može da BIRA protivnika na SP

Srbija je pobijedila Crnu Goru i prošla u osminu finala Svjetskog prvenstva, čeka protivnika - biće to Japan ili Hrvatska.

Izvor: MN PRESS

Srbija je poslije peteraca i velikog preokreta pobijedila Crnu Goru i najvjerovatnije će igrati protiv Japana u osmini finala Svjetskog prvenstva! "Delfini" su uspjeli da se vrate od 0:5 i da na kraju poslije trilera i penal serije - 17:15 (3:6, 4:2, 2:3, 4:2, 4:2). Ovo znači da je obezbijeđeno drugo mjesto, a od 12 časova igraju Hrvatska i Japan i pobjednik tog meča ide na Crnu Goru, poraženi na Srbiju.

Srbija je meč započela užasno, bilo je 5:0 za Crnogorce. Nije srpska ekipa mogla da se sastavi, bila je u velikim problemima. Nikola Jakšić prekinuo je to prvim golom na meču, a onda je sredinom druge dionice bilo 8:4 za rivala. Nije ni to bio znak za kraj. Nova ekipa sa sedmoricom debitanata pokazala je zašto nikada ne odustaje, bez obzira koji rezultat stoji na semaforu.

Tim Uroša Stevanovića nije istakao bijelu zastavicu, čak naprotiv. Već do poluvremena je smanjio zaostatak na 8:7, da bi na oko minut prije kraja utakmice Srbija stigla i do prvog vođstva na utakmici - 13:12. Bio je i napad za "+2" nije iskorišćen, uslijedilo je izjednačenje a napad za pobjedu nije iskorišćen. "Ima 20 sekunda, nemojte kontra faul da pravite. Gledajte sve, nemojte da gurate glavu u vodu, pokušajte da riješite", rekao je Stevanović na tajm-autu, ali nije bilo gola. Bio je to znak da ćemo gledati peterce, Stevanović je vratio Mitrovića na gol. Tamo su svi srpski igrači bili precizni (Drašović, Radulović, Vučinić i Jakšić), dok je na drugoj strani Radulović pogodio prečku, a Bane Mitrović odbranio je šut Matkovića.

