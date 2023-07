Neobična odluka Novaka pred US open! Kada povuče takav potez - znamo da nije dobro...

Novak Đoković će probati da osvoji dvije titule u Sinsinatiju, kao uvertiru za US open.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković trenutno se odmara na Durmitoru i "puni baterije" za američku turneju na koju čeka od 2021. godine. Odlučio je da se poslije Vimbldona ne prijavljuje za manje turnire i da otkaže Toronto, tako da će mu jedina priprema za US open biti učešće u Sinsinatiju - gdje će nastupiti i u singlu i u dublu!

Danas je potvrđeno da će Novak Đoković zajedno u paru sa Nikolom Ćaćićem igrati u Sinsinatiju od 14. avgusta, a to nije naročito dobar znak. Novak rijetko igra dublove i u prošlosti smo već navikli da ako se prijavi za učešće u igri u parovima, to znači da mu je potrebno više mečeva i da nije "potpuno fit". Očigledno, to je slučaj sa Noletom nakon pauze koju je napravio poslije Vimbldona koji je završen još prije tri nedjelje.

Vidjećemo kako će se Đoković i Ćaćić snaći u novom partnerstvu, a možda je ovo priprema i za predstojeći Dejvis kup na kome je najbolji svih vremena najavio da će igrati za Srbiju. Ukoliko bi se lijepo Đoković i Ćaćić snašli u paru na Sinsinatiju, svakako bi time i olakšali posao selektoru Viktoru Troickom.

U svakom slučaju Novaku Đokoviću će u Sinsinatiju biti fokus na singl gdje će probati da dođe do treće titule u karijeri, pošto mu je prethodno najteže bilo da osvoji ovaj masters - i posljednji je iz serije "hiljadarki" na kome je podigao pehar. To je učinio prvi put 2018. godine protiv Federera, a zatim i dvije godine kasnije protiv Raonića. Na prethodnom turniru nije igrao zbog zabrane američkih vlasti, pa će tako imati priliku da osvoji hiljadu bodova.

Što se tiče US opena, na kome Novak Đoković hoće do četvrte titule i ukupno 24. grend slema, taj turnir počinje 28. avgusta i igra se do 10. septembra.