Lajović napravio iznenađenje poslije haosa u završnici: Prekid, čekanje, as i okršaj sa favoritom!

Dušan Lajović pobijedio je Franciska Serundola u Sinsinatiju.

Izvor: Profimedia

Dušan Lajović prošao je u drugo kolo Mastersa u Sinsinatiju. Na startu turnira napravio je iznenađenje i pobijedio 21. igrača svijeta Franciska Serundola (Argentina) - 6:3, 6:4. Do prolaza je došao za samo 73 minuta i u narednom kolu ga čeka jedan od favorita - Janik Siner (Italija).

Stigao je srpski igrač do glavnog žrijeba preko kvalifikacija, tamo je morao da prođe dvije runde i onda je u prvom kolu iznenadio jednog od nosilaca. Igrao je mnogo bolje nego u prethodnom periodu, a mogao je meč da završi i ranije. Prvi set dobio je prilično rutinski, a u drugom je brzo napravio dva brejka, poveo sa 5:2 i servirao za meč. Propustio je meč loptu tada, ali se ispravio par gemova kasnije i to na kakav način.

Pri rezultatu 5:4 došao je do tri uzastopne meč lopte, propustio je prve dvije i onda je počeo pljusak. Meč je odmah prekinut i morao je da čeka da kiša prestane da bi završio meč. To je i uradio, vratio se na teren i odservirao as za kraj.

Naredni protivnik biće mu Siner koji je u Sinsinati došao sa titulom iz Toronta. Jasno je da je uloga favorita na Italijanu, ali će Srbin pokušati da iskoristi i njegov umor poslije trofeja u Kanadi. Inače, biće ovo njihov prvi međusobni susret u karijeri.