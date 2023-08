"SVI PRIČAJU O MOJIM GODINAMA, A ŠTA JE SA NJIM?" Novak "bocnuo" rivala pred meč

Novak Đoković je imao samo riječi hvale za Gaela Monfisa pred njihov 19. međusobni susret.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković je prošao u treće kolo Sinsinatija, onako kako nije htio. Dobio je Alehandra Davidoviča Fokinu u prvom setu 6:4, a onda je Španac morao da mu preda meč zbog problema sa donjim dijelom leđa. Još prije početka tog duela saznao je rivala u narednom kolu srpski teniser, a to će biti iskusni Francuz Gael Monfis. Tom duelu se itekako raduje Đoković.

"Dobro je vidjeti Monfisa na terenu on je sjajan momak, zaista ga veoma poštujem i volim kao osobu. Mnogo uživanja i zabave daje navijačima. Veoma harizmatičan igrač, možda i najharizmatičniji na turu. I on je ponovo na terenu poslije povreda. Možda igra i najboje ikada. Svi pričaju o mojim godina, a šta je sa njim? Znate, on je nevjerovatan i imaćemo sudar veterana sutra", izjavio je poslije meča Novak Đoković.

Nažalost po Noletove navijače taj duel će biti jako težak za praćenje jer neće početi prije 2:30, a ukoliko dobije Monfisa Novak ide na boljeg iz duela Dušana Lajovića i Tejlora Frica.