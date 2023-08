Izlazila sa Novakom, a sad skroz promijenila imidž!

Marija Šarapova biće gošća na US Openu i nema sumnje da će gledati i mečeve svog prijatelja Novaka Đokovića. Iako kaže da je ne zanima tenis...

Marija Šarapova (36) povukla se iz tenisa pre tri godine i od tada je potpuno nestala iz javnosti. Potpuno se posvetila suprugu Aleksanderu Gilkesu i porodičnom životu pošto se porodila ljetos, pa je tako tenis sada i ne zanima previše. Ipak, gledaće uživo US Open tokom iduće dve nedelje i posebno će obratiti pažnju na svog velikog prijatelja Novaka Đokovića koji je u noći između ponedjeljka i utorka startovao pobedom.

Nekada su Marija i Novak izlazili zajedno, pa nema sumnje da će za njega navijati na US Openu, mada se možda predomisli nakon što je imitirao na jednom od treninga. Ali, ipak nije poput Federera i Nadala...

"Mislim da je US Open jedini turnir na kome sam bila uživo od kada sam se penzionisala. To je poseban turnir sa nevjerovatnom energijom na tribinama. Srećna sam što sam sada u ovoj fazi života, cenim sve čemu me je sport naučio i gdje me je odveo, ali definitivno sada uživam da ga gledam iz ove perspektive", istakla je Marija Šarapova za "People" magazin.

Lijepa Maša, kako su je mediji prozvali kada se pojavila kao tinejdžerka i postala najbolja na svijetu, ističe da sada najviše uživa sa svojim jednogodišnjim sinom Tiodorom koji je počeo da govori svoje prve riječi i tek "staje na noge".

"Kada dobijete prvo dijete, dolazi toliko novih obaveza na koje možete da mislite. Ako propustim jedan dan trening, sebi dam oduška da odmorim. Ili ako odlučim da usred dana pojedem kolačić, kažem sebi da je i to u redu. Tako da sve je u balansu", navela je Ruskinja.

Pogledajte kako sada izgleda Marija Šarapova koja je potpuno promenila imidž u odnosu na igračke dane, ali bi je zbog osmijeha i dalje svi prepoznali:

Šarapova se inače iz tenisa povuka 2020. godine, prije svega zbog povreda, ali i zbog želje da se posveti privatnom životu. Osvojila je pet grend slem titula, bila prva teniserka svijeta, jedna od najboljih u svojoj generaciji, međutim kako je vrijeme proticalo i nju je prolazila želja za "bijelim sportom". Skrasila se sa vherenikom Aleksanderom Gilkesom, inače engleskim milionerom, a prethodno je bila u ozbiljnim vezama sa Sašom Vujačićem i Grigorom Dimitrovim.

Gilkes inače potiče iz bogate porodice, otac mu je čuveni zubar, a majka je dobro poznata i uticajna profesorka na Oksfordu. Studirao je na prestižnom fakultetu i druži se sa britanskim džet-setom. Između ostalog, dobar je prijatelj sa prinčevima Vilijamom i Harijem. Zanimljivo je i da je Aleksander - veliki rusofil.

