ALKARAZ OTVORENO PRIJETI ĐOKOVIĆU! Srbin mu uzeo prvo mjesto, on se naljutio: "Hoću nazad na vrh, što prije!"

Karlos Alkaraz ne krije da želi da preuzme prvo mjesto od Novaka Đokovića.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković (36) vratio se na prvo mjesto na ATP listi, dovoljna je bila pobjeda u prvom kolu US opena da i matematički od narednog ponedjeljka preuzme vrh. Karlos Alkaraz (20) ostaće drugi bez obzira na rezultat u Njujorku i to mu smeta. Priznao je to i on sam na konferenciji za medije poslije prolaska u drugo kolo.

Želi da skine Srbina sa trona. "Iskreno, to je moj cilj. Prije početka turnira sam rekao da Novak i ja vodimo bitku za prvo mjesto. Znao sam da će da se vrati na prvo mjesto poslije US opena. Čim se turnir završi uradiću sve da što prije preuzmem tu poziciju. Ponavljam, to mi je cilj i za to radim. Do kraja sezone ima još dosta turnira i hoću da se vratim na vrh prije kraja godine", poručio je Alkaraz.

Španac u Njujorku brani titulu, Novak ide po 24. grend slem, a srpski igrač je više puta tokom sezone poručio da mu prvo mjesto više nije glavni cilj, već titule na najvećim turnirima. "Ne razmišljam o odbrani titule, nisam mislio o peharu ni prošle godine. Fokusiran sam na svoju igru, hoću da ponovim sve ono što sam uradio prošle sezone ovdje i to mi je jedino na umu. Ne želim da budem dio svog tog pritiska koji stavljaju na mene zato što branim trofej", zaključio je Alkaraz.