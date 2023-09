Ko je Hrvat koji čeka Đokovića u Njujorku? Srbiju je jednom šokirao, a Novaka ostavio bez finala iako NIKAD nisu igrali!

Sljedeći rival Novaka Đokovića u Njujorku biće Borna Gojo. Do sada se nisu sastali, ali nas je Hrvat koštao jednog finala...

Novak Đoković žestoko se mučio, pa je pobijedio Lasla Đerea u trećem kolu US opena poslije minusa od dva seta. Protivnik u polufinalu biće mu Borna Gojo (25, Hrvatska). On je eliminisao Jiržija Veselog (Češka) sa 6:4, 6:3, 6:2. Izbacio je tenisera koji ima vođstvo od 2:0 u međusobnom skoru sa Noletom. Za razliku od njega, biće ovo prvi okršaj njih dvojice u karijeri.

Srbija i Nole ga ne pamte po dobrom. Naime, u polufinalu Dejvis kupa 2021. godine u Španiji Gojo je izbacio srpski tim i odveo je Hrvate u finale. Pobijedio je Dušana Lajovića poslije preokreta (4:6, 6:3, 6:2. Novak je savladao Marina Čilića (6:4, 6:2), ali je u dublu tandem Nikola Mektić/Mate Pavić bio bolji od Novaka i Filipa Krajinovića (7:5, 6:1). Rusi su osvojili titulu te godine, ali je upravo Gojo koštao Novaka šanse da se bori za "salataru".

Biće to vjerovatno motiv više za Đokovića u narednom meču. Posebno ako se uzme u obzir da poslije US opena slijedi prva faza Dejvis kupa. Interesantno je da je Gojo rođen u Splitu, istom gradu kao Goran Ivanišević, Novakov trener. Za razliku od srpskog asa on je u Njujorku odigrao do sada šest mečeva, pošto je prošao tri kola kvalifikacija. Njihov meč igra se u nedjelju i velika je vjerovatnoća da će biti u večernjem terminu.