OPET LAŽU I IZMIŠLJAJU, DA NOVAKU OTMU REKORDE! Nevjerovatno šta radi US Open: "To je bilo prije 100 godina!"

Novak Đoković je rekorder po broju nastupa u finalu US Opena, a nikako ne može u istu ravan sa njim Bil Tilden koji je igrao prije sto godina i koga su se sada organizatori sjetili.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković večeras od 22 časa protiv ruskog predstavnika Danila Medvedeva igra svoje deseto finale na US Openu, pa će imati priliku da osvoji četvrti trofej u Njujorku, odnosno 24. grend slem u karijeri. Kao i brojni drugi rekordi, tako je i ovaj o broju učešća u finalu u vlasništvu Novaka Đokovića pošto niko od njegovih prethodnika nije uspio da dvocifren broj puta uđe u meč u kome se bori za titulu.

Zvanična statistika kaže da je Novak još 2021. godine, kada je takođe igrao protiv Danila Medvedeva, oborio rekord Pita Samprasa i Ivana Lendla koji su po osam puta igrali finale, međutim sada kada je srpski as još popravio učinak na deset - odjednom se "prekraja" istorija.

Organizatori US Opena objavili su da je tek sada Novak Đoković izjednačio rekord Bila Tildena kao teniser sa najviše učešća u finalu, iako se radi o igraču koji je to učinio tokom dvadesetih godina prošlog vijeka. Dakle, to je bilo prije sto godina i jasno je da je u tom periodu tenis bio praktično amaterski sport. Preciznije, svi rekordi koji se posmatraju u tenisu, računamo od početka takozvane "Open ere" iz 1968. godine.

Ipak, čini se da kad god je zgodno i kada god rekordi Novaka Đokovića nekome nisu po volji, nastoji da se "izmišlja nova statistika" kako bi se osporio njegov rezultat, iako dobro znamo da to nije bio slučaj dok su Rodžer Federer i Rafael Nadal držali konce u svojim rukama.

Oh, it's Bill Tilden now lol. (played 100 years ago)pic.twitter.com/wmu0Clbp3y — . A͟O͟¹⁰ (@NoleLondon)September 8, 2023



Tako je odjednom postao aktuelan i rekord Margaret Kort po broju osvojenih grend slem titula pošto su se "izmiješali muški i ženski singl", a vidjećemo šta će biti kada Novak Đoković obori i taj rekord...

"(Taj rekord Margaret Kort, prim. aut.) ne znači mi previše, jer ne razmišljam na taj način. Svjestan sam da ovakva prilika u ovom dijelu karijere je za mene poklon koji moram da prihvatim i da uradim što više sa tim. Mogao sam u Londonu da osvojim 24. titulu, izgubio sam od Karlosa u tesnom meču. Znam da su mnogi željeli da mi igramo u finalu zbog rivaliteta i neizvjesnosti u dosadašnjim duelima. Razumijem da je svako grend slem finale šansa za istoriju, ponosan sam na to. Nemam previše vremena niti dozvoljavam sebi da mislim o istoriji. Kada sam to radio 2021. u finalu US opena, onda sam bio preplavljen emocijama i nisam dobro igrao. Moram da se fokusiram i da se taktički spremim za meč", zaključio je Đoković.

Vidi opis OPET LAŽU I IZMIŠLJAJU, DA NOVAKU OTMU REKORDE! Nevjerovatno šta radi US Open: "To je bilo prije 100 godina!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FoNet/AP/Charles Krupa Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: FoNet/AP/Charles Krupa Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: FoNet/AP/Charles Krupa Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: FoNet/AP/Charles Krupa Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: FoNet/AP/Charles Krupa Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: FoNet/AP/Charles Krupa Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: FoNet/AP/Charles Krupa Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: FoNet/AP/Charles Krupa Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: FoNet/AP/Charles Krupa Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: FoNet/AP/Charles Krupa Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: FoNet/AP/Charles Krupa Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: FoNet/AP/Charles Krupa Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: FoNet/AP/Charles Krupa Br. slika: 13 13 / 13

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!