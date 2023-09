Turnir prijateljstva Goran Krsmanović: Trijumf Banjalučana za prvo mjesto

Slavlje Košarkaškog kluba invalida Vrbas na Turniru prijateljstva "Goran Krsmanović".

Izvor: Promo/KKI Vrbas

Igrači Košarkaškog kluba invalida Vrbas nakon pobjede na otvaranju Turnira prijateljstva "Goran Krsmanović" nad KK Krila Barsa iz ruskog grada Kazanj (73:64), Banjalučani su slavili i u drugom meču te su osigurali prvo mjesto.

Banjalučani su ovog puta uspjeli da dobiju selekciju Bijeljina/Gradiška 62:60 (16:12, 14:11, 14:18, 18:19). Bila je ovo čudna utakmica u kojoj je KKI Vrbas početkom treće četvrtine vodio sa 38:23.

Poslije toga uslijedio je pad u njihovoj igri, to je rival kaznio i došao do preokreta. U samom finišu protivnik je vodio 60:56, ali su domaći smogli snage da dođu do trijumfa 62:60.

Kod Banjalučana Štimac je imao učinak od 16 poena, na drugoj strani 19 je ubacio Jeremić. Do kraja takmičenja biće odigran susret između Krila Barsa i selekcija Bijeljina/Gradiška.