Rukometni savez Hrvatske u šoku zbog Denisa Buntića: Posebno osuđujemo porodično nasilje

Hapšenje nekadašnjeg rukometnog reprezentativca Hrvatske Denisa Buntića (40) neprijatno je iznenadilo širu javnost u regiji, kao i Hrvatski rukometni savez (HRS).

Izvor: Profimedia

Buntić je kockasti dres nosio od 2005. do 2018, a pritom je osvojio olimpijsku bronzu, dva svjetska srebra, evropsko srebro i bronzu. Imao je odličnu igračku karijeru braneći boje između ostalih španskog Ademar Leona, poljske Korone Kjelce i mađarskog Pik Segeda.

On je uhapšen zbog napada na suprugu Klaru, ali je pušten da se brani sa slobode iako je policija u njegovom domu prilikom pretresa pronašla arsenal naoružanja - automatske puške, zolje, municiju...

"O ovome smo doznali iz medija. Dok je bio član naših selekcija, nikada nije pokazivao posebnu agresivnost, osim one na sportskom terenu u žaru borbe. Isto tako nikada nije spominjao nikakvo oružje, a kamoli da ga posjeduje", rekao je portparol HRS-a Drago Ćosić pa dodao:

"Savez najoštrije osuđuje svaku vrstu nasilja, a posebno obiteljsko nasilje", prenijeli su hrvatski mediji.

Nakon što je ispitan, Buntiću nije određen pritvor, što je šokiralo suprugu Klaru, koja je razočarana odlukom Opštinskog suda u Ljubuškom i, kako kaže, strahuje za vlastiti život.

"Svi smo u šoku. Da je bilo ko drugi na njegovom mestu, on bi ostao u pritvoru. Tu su oružje, nasilje pred maloletnim djetetom pod uticajem droge i alkohola", rekla je ona za portal "Bljesak.info" i dodala da je u jednom trenutku samo "zatvorila oči i rekla šta bude, bude".

"Da je bilo koji sud bio Livno, Mostar, Široki Brijeg...to bi bilo osuđeno. To su četiri zolje, to su automati, bombe, kalašnjikovi. To je arsenal oružja u kući. Da je imao vremena doći do njega, on bi mene ubio. On je mene odlučio ubiti. Okrenuo se samo na sekundu što sam ja iskoristila za bijeg kroz balkonska vrata. Da nisam pobjegla bila bih mrtva na licu mjesta", ispričala je Klara.