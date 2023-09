Bivši reprezentativac Hrvatske pretukao suprugu, policija našla arsenal oružja: "Da nisam pobjegla, ubio bi me"

Nekadašnji hrvatski rukometaš Denis Buntić pretukao je suprugu nakon čega je uhapšen.

Izvor: MN PRESS

Bivši reprezentativac Hrvatske u rukometu i učesnik Olimpijskih igara u Londonu, Denis Buntić, napao je suprugu Klaru i priveden je na ispitivanje.

Prema pisanju medija u Hrvatskoj i BiH, njemu su pripadnici policije u kući pronašli oružje, automatske puške, zolje, municiju, a njegova supruga je otkrila detalje njegovog napada na nju i rekla da je razočarana zato što što je Opštinski sud u Ljubuškom odlučio da ga pusti na slobodu.

"Svi smo u šoku. Da je bilo ko drugi na njegovom mestu, on bi ostao u pritvoru. Tu su oružje, nasilje pred maloletnim djetetom pod uticajem droge i alkohola", rekla je ona za portal Bljesak.info i dodala da je u jednom trenutku samo"zatvorila oči i rekla šta bude, bude".

"Da je bilo koji sud bio Livno, Mostar, Široki Brijeg...to bi bilo osuđeno. To su četiri zolje, to su automati, bombe, kalašnjikovi. To je arsenal oružja u kući. Da je imao vremena doći do njega, on bi mene ubio. On je mene odlučio ubiti. Okrenuo se samo na sekundu što sam ja iskoristila za bijeg kroz balkonska vrata. Da nisam pobjegla bila bih mrtva na licu mjesta", ispričala je Klara.

"On je na kafi, a učinio je monstruozno djelo", navela je ona i dodala:"On ima 160 kg, a ja 50. Nemoguće je da se čovjek obrani, da čovjek stane i postavi se. Kada u njemu proradi zlo nakon alkohola i droge to je neprepoznatljiv čovjek".

Denis Buntić je osumnjičen za krivično djelo nasilje u porodici i nedopušteno držanje oružja i eksplozivnih naprava. On je imao veliku igračku karijeru i u dresu reprezentacije Hrvatske osvojio je dva srebra na Svjetskim prvenstvima, jedno na Evropskom prvenstvu i bronzanu medalju na Olimpijskim igrama u Londonu.