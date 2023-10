Zbog ovoga "razapeli" Novaka, sad smo to vidjeli u Areni!

Danilo Anđušić je pogađao sve što baci na koš, a onda je otvorio dušu o tome poslije meča!

Košarkaši Partizana su u prvom kolu ABA lige trijumfalno započeli odbranu titule. Savladali su Mornar iz Bara 110:78, a najbolji pojedinac na meču je bio Danilo Anđušić sa 23 poena. Vidjelo se da je jedva čekao da izađe na teren!

"Čekali smo naravno da počne sezona, mi igrači to jedva čekamo. Jako bitna pobjeda na samom otvaranju Jadranske lige, jako dobra igra skoro svih 40 minuta, odigrali smo jako dobro odbranu i ubjedljivo slavili. Jako bitno za samopouzdanje. Razmijenili smo između sebe minute i bićemo svježi za ono što predstoji, a to je Tel Aviv, prva utakmica Evrolige. Jako teška utakmica, treba sav fokus da nam bude na tome", rekao je Anđušić novinarima poslije meča.

Za tri je šutirao 5/5, teško da može bolje za jednog šutera? "Uvijek može bolje! bilo je dobro. Zaboravljamo ovu utakmicu i okrećemo se sljedećem meču", kratko je prokomentarisao svoj meč Anđušić.

Nakon jedne trojke podigao je ruku i pokazao kao da se javlja na telefon - iskopirao je slavlje Novaka Đokovića nakon polufinala US Opena. Tada je srpski teniser iskopirao Bena Šeltona i oko toga se kasnije digla prava bura...

"Jesam, jesam! Podigao sam slušalicu jer je dobacio čovjek iz publike iz prvog reda: 'Hajde jedna trojka za mene!' Onda sam dobacio i proslavio Novakovom proslavom. Jako mi se svidjelo kada je pobijedio Amerikanca i generalno ta proslava mi se jako svidjela i moguće da ću da koristim cijele sezone", otkrio je Anđušić.

Ponovio je da je jako bitno da ekipa dijeli minute, o čemu je poslije meča na konferenciji za medije govorio i Željko Obradović. Sada poslije ove pobjede slijedi i povratak na najveću scenu - u Evroligu!

"Jako je bitno da svi dijelimo minute, svako na svoj način da doprinese pobjedama. Zbog toga smo tim i generalno zbog toga smo prošle sezone pravili rezultate. To nam je cilj i ove godine da svako doprinese u svakom momentu najviše moguće. Dobro smo radili, hvala Bogu nema povreda i želim nam svima da ima što manje povreda, da protekne sve u najboljem redu. Mi smo spremni, to se vidi na nama. Dobro smo radili ovaj pripremni period i vjerujem da ćemo to pokazati na utakmicama", završio je Anđušić.

